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Valitsev Balti meister Pärnu alistas avamängus Selver x TalTechi

Võrkpall
Foto: Siim Lõvi / ERR
Võrkpall

Elme Messer võrkpalli meeste Balti liiga esimestes mängudes võitis Barrus Võru kodus Ezerzeme 3:1, Audentes/Solarstone kaotas võõrsil Riia Stradinši ülikoolile 0:3. Selver x TalTech jäi kodus 1:3 alla tiitlikaitsjale Pärnu võrkpalliklubile.

Balti liiga esimeses kohtumises kahe Eesti klubi vahel võõrustas Selver x TalTech Pärnu võrkpalliklubi. Kui esimese geimi võitis kodumeeskond 25:23, siis edasi kuulusid kõik geimivõidud 25:20, 25:23 ja 25:21 Pärnule.

Pärnu poolel kerkis resultatiivseimaks temporündaja Toms Švans, kes tõi koguni 20 punkti (+14) ja lõi muuhulgas neli ässa ning pani ka neli blokki. Selver x TalTechile tõi Kaur Erik Kais 16 punkti (+7).

"Oodata oli tasavägist mängu, et koondislasi oli päris palju teisel pool võrku ja täiendused ka väga okeid mehed. Oodata oli, et tuleb raske mäng, aga eks ise ka soperdasime. Arusaadav, esimestes mängudes vastast nii hästi ei tunne. Ka meil ei ole kokkumäng veel õlitatult, aga kõige tähtsam on, et võitsime," ütles Pärnu libero Alari Saar ERR-ile.

Eelmisel hooajal nii karika, koduse meistriliiga kui ka Balti liiga võitnud Pärnu jaoks on osa tuumikust jäänud samaks, kuid on lisandunud ka uusi nägusid. "See sats läheb mäng mängult aina paremaks. Kolm meest on need baila baila mehed, et kui nad suudavad oma samba ka siia mängu tuua, et siis on päris voolav see mäng. Nad praegu on kuidagi külmad veel, et ilmad lähevad veel külmemaks. Eks vaatame, kuidas nad sulanduvad, aga ma usun, et see baila ja samba tuleb neil kaasa ja siis on nauditav mängida," selgitas Saar.

Kaur Erik Kaisi sõnul Selver x TalTech hooaja eel liialt palju treeningmänge ei pidanud. Seega oli laupäevane kohtumine meeskonna jaoks esimene proovikivi. "Juba mängule tulles arvasin, et tuleb raske mäng. Pärnul on ikkagi hea hooaeg taga ja tuumik on enam vähem sama. Nendega on alati raske. Meil endal jäi võitlusest puudu. Esimese geimi suutsime ilusti hoida ja siis kui tuli teises geimis mingi väike mõõn, siis see jäigi ja ei saanud sellest välja."

Valitseva meistrina nii Balti kui ka koduses liigas mängiv Pärnu meeskonna jaoks on eesmärgiks tiitleid kaitsta. TalTechi tiim ei ole endale seadnud väiksemaid ootusi. "Ma julgen alati välja öelda, et kui juba mängima tulla, siis ikka tiitlite peale ja võidu peale. See hooaeg tahaks kindlasti midagi hamba vahele saada, et igat tiitlit läheme püüdma ja ma arvan, et meil on selle jaoks ka hea tiim. Tuleb lihtsalt järeldusi teha ja hakata paremini mängima," ütles Kais.

Toimetaja: Henrik Laever

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