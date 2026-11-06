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Selver alistas Audentese, Pärnu pani Šiauliai paika

Võrkpall
Pärnu Võrkpalliklubi
Pärnu Võrkpalliklubi Autor/allikas: Pärnu VK
Võrkpall

Võrkpalli Elme Messer meeste Balti liigas said reedel võidurõõmu tunda Selver x TalTech ja Pärnu Võrkpalliklubi.

Selver x TalTech alistas 3:1 (21:25, 25:13, 25:15, 25:15) Audentes/Solarstone'i ning on liigatabelis kuue punktiga viiendal kohal. Audentes jätkab tabeli viimasel real ühe punktiga, vahendab Volley.ee.

Tallinna klubi edukaim oli 19 punkti (+16) toonud Jan Stog, 11 silma jäi nii Marek Gergely (+0) kui ka Kaur Erik Kaisi (+7) arvele. Selveri vastuvõtt oli 51 protsenti, rünnak 50 protsenti, blokiga teeniti neli punkti ja servil löödi seitse ässa ning eksiti 13 pallingul. Audentese meeskonna parim oli Mark Norman Soome 14 punktiga (+5), Carl Kreek lisas kümme punkti (+7) ja Jesper Neuhaus seitse punkti (-1). Audentese vastuvõtt oli 32 protsenti, rünnak 38 protsenti, blokk saadi vastasele ette 11 korral ning servilt saadi üks punkt ja eksiti 16 pallingul.

Pärnu VK võõrustas Leedu klubi Šiauliai Elga-Grafaite S-Sportast ning teenis 3:0 (25:18, 25:14, 25:14) võidu.

Võitjatele tõi Emerson Rodriguez 15 punkti (+9), Taavet Leppik lisas 12 punkti (+11) ja Markus Uuskari 11 silma (+4). Pärnu ridades käis platsil ka värskeim täiendus Kevin Saar, kelle arvele jäi kaks punkti (+1). Pärnu vastuvõtt oli 49 protsenti, rünnakuid lahendati 54-protsendiliselt, blokiga teeniti kuus ja serviga seitse punkti (14 viga).

Pärnu on tabelis 12 punktiga esikohal, Šiauliai hoiab nelja punktiga kuuendat kohta.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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