X!

Viimsi andis tiitlikaitsjale kõva lahingu, aga pidi kaotusega leppima

Korvpall
Viimsi korvpalliklubi.
Viimsi korvpalliklubi. Autor/allikas: KK Viimsi/Facebook
Korvpall

Korvpalli Eesti-Läti liigas käis pühapäeval väljakul kaks Eesti klubi, aga nii Viimsi kui ka Keila Basket pidid koduväljakul kaotusega leppima.

Viimsi võõrustas Valmierat ning läks teisel veerandil tiitlikaitsja vastu lausa 14 punktiga juhtima, kasvatades kolmandal veerandil vahet veel punkti võrra. Lätlased jõudsid siiski otsustavaks veerandiks kolme silma kaugusele ja kuigi eestlased läksid seejärel veel kaks korda neljaga juhtima, lõpetas Valmiera paremini ning teenis 91:87 (18:20, 16:27, 27:17, 30:23) võidu.

Erki Urvik ja Karl Gustav Jurtšenko viskasid kahe peale 48 punkti: Urviku arvele jäi 28 silma ja kuus lauapalli ning Jurtšenko kogus 20 punkti ja neli lauda. Kahekohalise punktisummani jõudis ka tsenter Mayum Peter Buom, kelle arvele jäi 13 punkti ning kaheksa lauda. Valmiera resultatiivseim oli 24 punkti, neli lauda ja neli korvisöötu kogunud Darren Williams.

Kaotusvaluga pidi hakkama saama ka Keila Basket, kes jäi Ventspilsile alla tulemusega 68:85 (13:28, 16:15, 21:27, 18:15). Keila tiim jäi juba avaveerandil 15-punktilisse kaotusseisu, mis ühel hetkel paisus 23-punktiliseks. Jordan Tillmon tõi kaotuses Keilale 26 punkti ja seitse lauapalli, Ventspilsi parim oli 20 punkti ja kuus lauda kogunud Ronnie Degray III.

Liepaja teenis pühapäeval võidulisa, kui alistas Riia Juuniorid 98:88 (23:24, 26:23, 21:21, 28:20).

Eesti-Läti liiga jätkub kolmapäeval, kui TalTech/Alexela sõidab külla Liepajale.

Tabeliseis
1. Riia VEF 5-0
2. Valmiera 5-0
3. Riia Zelli 4-0
4. Ventspils 4-1
5. Tartu Ülikool 2-2
6. Riia Juuniorid 2-2
7. Bigbank/Kalev 2-2
8. Keila KK 1-2

9. TalTech 1-2
10. Ogre 1-2
11. Pärnu 1-2
12. Liepaja 1-3
13. Läti Ülikool 1-4
14. Viimsi 0-4
15. Keila Basket 0-4

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

19:44

Viimsi andis tiitlikaitsjale kõva lahingu, aga pidi kaotusega leppima

16:12

Üleplatsimees Kullamäe ei päästnud koduklubi kaotusest

14:02

Drelli klubi pidi tunnistama Rytase paremust, Konontšukile suur võit

10.10

Kasemets vedas Ventspilsi Kalevi üle võidule, Kirveselt Pärnus võimas mäng

10.10

WNBA-s selgusid finalistid

10.10

Euroliiga: Žalgiris tuli viimase veerandajaga kaotusseisust välja

10.10

Legia kaotas võõrsil, Hermet aitas Dijoni kolmanda võiduni

09.10

Tartu Ülikool sai kodus Läti klubilt kindlalt lüüa

09.10

Kotsari klubi lasi viimastel sekunditel võidu käest

09.10

A'ja Wilson valiti viiendat korda WNBA kõige väärtuslikumaks mängijaks

09.10

Haakristiga plakat tõi Žalgirisele kopsaka rahatrahvi

09.10

LeBron James tõi 76ersi debüüdil kümme punkti

09.10

Kriisa läks kokkuleppele ja tunnistas end pettuses osaliselt süüdi

08.10

Real avas Euroliigas viimaks võiduarve, kaks klubi jätkavad täiseduga

08.10

ASVEL võitis hooaja esimese Prantsusmaa derbi

videod

sport.err.ee uudised

19:44

Viimsi andis tiitlikaitsjale kõva lahingu, aga pidi kaotusega leppima

19:15

Hussarid võitsid Viljandi linnajooksu

18:47

Võimas lõpuspurt tõi Mistrale Balti liigast neli punkti

18:21

Paide alistanud Levadia kindlustas 12. Eesti meistritiitli Uuendatud

18:09

Evecon Raju juubelil valitsesid puuri eestlased

17:42

Verstappen sai esimest korda Singapuris võitu tähistada

17:13

Zahovaiko: meie parim omadus on see, et oleme näljased!

16:38

VIDEO | Levadia jõudis 89. minutil võiduväravani

16:12

Üleplatsimees Kullamäe ei päästnud koduklubi kaotusest

15:49

Nikita Rõtšagov tuli Eesti meistriks kiirmales

15:04

Portugali jalgpalliliit määras Ronaldole koondise esindamise keelu

14:39

Glinkal jäi Challengeri turniiri võit võtmata

14:02

Drelli klubi pidi tunnistama Rytase paremust, Konontšukile suur võit

13:18

Fännide protest jättis Hispaania kõrgliiga kohtumise pooleli

12:43

Vastast sakutanud Vinicius Junior korjas rumala punase kaardi

loetumad

18:21

Paide alistanud Levadia kindlustas 12. Eesti meistritiitli Uuendatud

10.10

ERR-i sporditoimetaja tuli Balti meistriks: kõva tunne!

10.10

Matšpalli tõrjunud Glinka pääses karjääri neljandasse Challengeri finaali

10.10

Kasemets vedas Ventspilsi Kalevi üle võidule, Kirveselt Pärnus võimas mäng

11:20

VIDEO | Neuerile löödi Bundesliga aegade kiireim värav

10:24

Kaidi Kivioja tuli Hawaii Ironmanil 22. kohale

09.10

Heina klubi tegi võrratu tagasituleku ja napsas Dortmundi Borussialt punkti

15:04

Portugali jalgpalliliit määras Ronaldole koondise esindamise keelu

10.10

Volver kontrollis ka laupäeva ja võitis Saaremaa ralli: see oli raju! Uuendatud

16:12

Üleplatsimees Kullamäe ei päästnud koduklubi kaotusest

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo