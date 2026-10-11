Viimsi andis tiitlikaitsjale kõva lahingu, aga pidi kaotusega leppima

Korvpalli Eesti-Läti liigas käis pühapäeval väljakul kaks Eesti klubi, aga nii Viimsi kui ka Keila Basket pidid koduväljakul kaotusega leppima.

Viimsi võõrustas Valmierat ning läks teisel veerandil tiitlikaitsja vastu lausa 14 punktiga juhtima, kasvatades kolmandal veerandil vahet veel punkti võrra. Lätlased jõudsid siiski otsustavaks veerandiks kolme silma kaugusele ja kuigi eestlased läksid seejärel veel kaks korda neljaga juhtima, lõpetas Valmiera paremini ning teenis 91:87 (18:20, 16:27, 27:17, 30:23) võidu.

Erki Urvik ja Karl Gustav Jurtšenko viskasid kahe peale 48 punkti: Urviku arvele jäi 28 silma ja kuus lauapalli ning Jurtšenko kogus 20 punkti ja neli lauda. Kahekohalise punktisummani jõudis ka tsenter Mayum Peter Buom, kelle arvele jäi 13 punkti ning kaheksa lauda. Valmiera resultatiivseim oli 24 punkti, neli lauda ja neli korvisöötu kogunud Darren Williams.

Kaotusvaluga pidi hakkama saama ka Keila Basket, kes jäi Ventspilsile alla tulemusega 68:85 (13:28, 16:15, 21:27, 18:15). Keila tiim jäi juba avaveerandil 15-punktilisse kaotusseisu, mis ühel hetkel paisus 23-punktiliseks. Jordan Tillmon tõi kaotuses Keilale 26 punkti ja seitse lauapalli, Ventspilsi parim oli 20 punkti ja kuus lauda kogunud Ronnie Degray III.

Liepaja teenis pühapäeval võidulisa, kui alistas Riia Juuniorid 98:88 (23:24, 26:23, 21:21, 28:20).

Eesti-Läti liiga jätkub kolmapäeval, kui TalTech/Alexela sõidab külla Liepajale.

Tabeliseis

1. Riia VEF 5-0

2. Valmiera 5-0

3. Riia Zelli 4-0

4. Ventspils 4-1

5. Tartu Ülikool 2-2

6. Riia Juuniorid 2-2

7. Bigbank/Kalev 2-2

8. Keila KK 1-2

9. TalTech 1-2

10. Ogre 1-2

11. Pärnu 1-2

12. Liepaja 1-3

13. Läti Ülikool 1-4

14. Viimsi 0-4

15. Keila Basket 0-4