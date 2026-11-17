Nancy asus juba poolajaks 24 punktiga juhtima ja ega Pärnu suutnud teisel poolajal midagi päästa. Statistiliselt avaldus Prantsusmaa klubi ülevõim enim lauapallides, mida hangiti 48 Pärnu 22 vastu. Ainuüksi ründelauast haaras Nancy 20 palli.

Pärnu paremad olid Klavs Dubults 15, Hendrik Eelmäe 14 ja Mihkel Kirves 11 punktiga. Lisaks jagas lätlasest tagamängija Renars Birkans lausa 14 resultatiivset söötu. Carlos Marshall tõi võitjatele 31 punkti.

Pärnu on senise hooaja peale saanud D-grupis ühe võidu ja kuus kaotust, mis annab viimase koha. Nancy bilanss on täpselt vastupidine - kuus võitu ja üks kaotus ning esimene koht.

Pärnul on pidada eurosarjas veel kolm kohtumist: võõrsil Viiniga, kodus Nitra Blue Wingsi ja võrsil Szczeciniga.