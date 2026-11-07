Bigbank/Kalev tuli mängu lõpus välja suurest kaotusseisust, aga kaotas ikka

Kodumeeskond Ogre võitis kohtumise avaveerandi 26:20, suurendas siis teise perioodi keskel eduseisu kahekohaliseks ning hoidis Bigbank/Kalevit ligi neli ja pool minutit kuival. Avapoolaja 49:34 võitnud Ogre läks minut enne kolmanda veerandaja lõppu juhtima juba 72:52.

Mängu lõpus pakkus Eesti klubi aga võimsa tagasituleku: veel neli ja pool minutit enne lõpusireeni 68:83 kaotusseisus olnud Bigbank/Kalev tegi siis 17:1 vahespurdi, toetudes Jacob Falkole, kes tabas kahel järjestikusel rünnakul kaugviske ja lisas siis 46 sekundit enne mängu lõppu ka vabavisked, mis viisid Kalevi 85:84 juhtima.

Paraku realiseeris Drake Dobbs siis 2+1 rünnaku, Kalevi rünnakul ei tabanud Falko vise ning pärast Guntis Sipolinši resultatiivset käiku vabaviskejoonel ei suutnud Tallinna meeskond loogilise viskeni jõuda. Lõpusireeniks jäi tabloole Ogre 92:88 võit.

Laupäeval kerkis Bigbank/Kalevi resultatiivseimaks Hugo Toom, kes kogus 20 punkti (visked väljakult 8/15) ja neli lauapalli. Falko panustas 17 punktiga, Damian Forrest kogus 15 punkti ja 11 lauapalliga kaksikduubli. Ogre kasuks viskas Dobbs 17 punkti ja andis kuus resultatiivset söötu, Owen Lobsingeri arvele jäi 15 punkti ja 13 lauapalli.

Teise järjestikuse kaotuse saanud Kalevil on tabelis nii neli võitu kui neli kaotust, Ogre on nendega samal pulgal.

Tartu Ülikool Maks & Moorits kaotas kevadise finaali kordusmängus Valmierale kodusaalis 1500 pealtvaataja ees avaveerandi 24:30 ja jäi vahetult enne poolaja lõppu üheksapunktilisse kaotusseisu.

Kolmandal veerandajal vahe viiest punktist väiksemaks ei sulanud, Valmiera alustas otsustavat perioodi 71:60 eduseisus ja kasvatas vahe siis ka 15 punktile; kuigi Tartu kahandas mängu lõpus kaotusseisu kuuepunktiliseks, siis enamat ei suudetud ja nii saadi viie võidu kõrvale tulemusega 86:93 kolmas kaotus. Valmieral on seitse võitu ja kaks kaotust.

Tartu resultatiivseim oli Mack Thomas Smith-Mcewen 17 punktiga, Keith Palek lisas 14 punkti, viis lauapalli ja neli korvisöötu. Valmiera kasuks kogus Aminu Mohammed 22 punkti ja seitse lauapalli.