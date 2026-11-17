"Ei olnud üldse kerge, aga ma arvan, et võime olla iseendi üle uhked. Pidasime vastu. Esimene poolaeg kõik sujus ja kõik kuidagi omavahel klappis, aga teine poolaeg alustasime natuke krobeliselt," tunnistas Eesti koondise resultatiivseim Anna Gret Asi ERR-ile.

"Seda oli näha kuni neljanda veerandi keskpaigani. Natuke olime kinni. Siis läks juba punkt-punkti ja lõpu peale. Tublid olime, et vastu pidasime. Seda ligadi-logadi asja oli teine poolaeg ikkagi palju rohkem."

Lõpus oli nii Asi kui ka kapten Mailis Pokk juba nelja veaga. Lisa Sirgi oli viie veaga välja langenud. "Pidi vastu pidama. Lisa juba läks viiega välja. Kuidagimoodi saime hakkama, et mängisime nelja lühikesega ja siis oli üks viie peal. Vaatasime, kuidas hakkama saame, aga saime ja tuli võit koju," lausus Asi.

Otsustavad korvid tulid just 26 punkti kogunud Asilt. Kas ta ise ka tundis, et just temalt oodati? "Otseselt ei tunnetanud. Ma ise tundsin, et mingitel momentidel hakkasin liiga suruma. Seal võeti mitu korda pall ära," vastas ta.

"Saingi mingis mõttes aru, et pean palli rohkem hoo pealt saama. Siis on parem. See, et asjad jäid lõpus minu peale, oli natuke treeneri mängitud. Aga ma ei ütleks, et kõik ootasid, et ma peaks minema ja tegema. Kõik olid võimelised minema ja ära panema selle viske."

Kuigi Rumeenia sai Eesti koondise viimasel veerandil kätte, siis lagunemist ei toimunud. "Me olime kõik valmis kõik siia väljakule jätma. Ei olnud ilus korvpall, aga oli võitlust täis ja ma arvan, et tahtsime seda natuke rohkem kui nemad."

Veebruaris toimuvad Põhja-Makedoonia ja Rumeeniaga järgmised mängud. Asi sõnul saab Eesti koondis juurde panna tiimivaimu pealt. "Üksteisega veel paremini klapi leidmine. Rasketel momentidel kokku hoidmine. Olid mingid momendid, kui oli juhtunud negatiivne asi, siis tuli viga või surnud pall ja kõik läksid oma teed," tunnistas ta.

"Peame ikkagi kokku hoidma eriti nendel rasketel momentidel. Siis ei juhtu sellist lagunemist, et tuleme pluss kümnest miinus kümne peale kolme-nelja minutiga."