Tallinnas selgus kabe naiste maailmameister
Tallinnas selgus rahvusvahelise kabe naiste maailmameister. Kümme päeva kestnud tiitlimatši võitis Ukraina kabetaja Viktoria Motritško.
Tallinnasse tiitlikaitsjana saabunud Motritško ja praegu Hollandi lipu all võistlev viiekordne maailmameister, samuti Ukrainast pärit Darja Tkatšenko mängisid esmalt üheksa klassikalist partiid.
Motritško võitis neist ühe, kuid tiitlimatši reglemendi kohaselt tuleb võita vähemalt kaks partiid. Seega jätkati teisipäeval kiir- ja välkpartiidega ning lõpuks mängiti ka supervälku.
Motritškol õnnestus vajalik võit teenida päeva seitsmendas lisapartiis.
Toimetaja: Siim Boikov