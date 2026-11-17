Tallinnasse tiitlikaitsjana saabunud Motritško ja praegu Hollandi lipu all võistlev viiekordne maailmameister, samuti Ukrainast pärit Darja Tkatšenko mängisid esmalt üheksa klassikalist partiid.

Motritško võitis neist ühe, kuid tiitlimatši reglemendi kohaselt tuleb võita vähemalt kaks partiid. Seega jätkati teisipäeval kiir- ja välkpartiidega ning lõpuks mängiti ka supervälku.

Motritškol õnnestus vajalik võit teenida päeva seitsmendas lisapartiis.