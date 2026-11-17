Möödunud nädalavahetusel startisid Albert Tamm ja Markus Kajak USA-s Las Vegases toimunud SuperNationals kardivõistlusel. Osalejaid oli nii Ameerikast, Euroopast kui ka mujalt maailmast.

Esmakordselt Ameerikas võistelnud Albert Tamm läks rajale lausa kahes klassis – 73 võistlejaga KA100 Junioris ning 48 sõitjaga X30 Junioris, vahendab Autosport.ee.

Juba vabatreeningutel näitas Tamm head kiirust ja suutis ka KA100 kvalifikatsioonis oma grupis välja sõita teise aja, saades eelsõitudesse hea stardikoha. Vaatamata mõnele kokkupõrkele eelsõitudes, jõudis Tamm siiski 41 finalisti hulka. Finaali startis eestlane 20. stardikohalt ja finišeeris sõidu 13. kohal.

X30 Junioris aga kõik nii sujuvalt ei läinud. Tamme kvalifikatsioonitulemus tühistati, kuna lisakaalu kinnitus ei vastanud normidele. Siiski suutis eestlane teha mitmeid kohaparandusi viimaselt kohalt starditud eelsõitudes, millest esimeses tõusis Tamm lausa 19 koha võrra. Finaali alustas eestlane 15. stardikohalt, kus peale kohavõite ja -kaotusi ta ka sõidu lõpetas.

"Kindlasti väärt kogemus: palju osalejaid, parklasse tehtud rada ja kogu Ameerika olek, mis on kuidagi teistmoodi," rääkis oma 14. sünnipäeval finaalides sõitnud Albert Tamm. "Üldarvestuse Top 10 oli kindlasti tehtav, lihtsalt õnn ei olnud minu poolel."

63 sõitjaga Pro Shifter klassis startinud Markus Kajaku jaoks ei olnud Ameerika Ühendriikides võistlemine uus. Ka Kajaku kiirus oli hea – näidates samuti kvalifikatsioonis teist ringiaega. Eelsõitudest esimese lõpetas eestlane teisena, teise esimesena ja kolmanda kolmandana. Edukatele eelsõitudele järgnes paraku katkestamine finaalis.