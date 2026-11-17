"Peatreener Jürgen Henniga pärast mängu rääkides tuli välja vana tees, et asjad pole kunagi nii hästi, kui nad tunduvad ning asjad pole kunagi nii halvasti, kui nad tunduvad. Rõõmust lakke hüpata on praegu ikkagi natuke palju," tõdes jalgpalliportaali Soccernet.ee peatoimetaja Raul Ojassaar teisipäevases "Terevisioonis".

"Mängisime kuus mängu väga hästi, pluss suvine Balti turniir: kaheksa mängu järjest kaotuseta on Eesti koondise jaoks väga muljetavaldav seeria, aga selle aja jooksul ei ole me kohtunud ühegi Euroopa tippmeeskonnaga. Oleme omasuguseid võitnud ja nendega viigistanud, muidugi, neid mänge tuleb ka hästi mängida," jätkas Ojassaar.

Nooruslikus Eesti koondises on sel Rahvuste liiga hooajal kandvat rolli mänginud 25-aastased või nooremad mängijad. Esmaspäevases kohtumises lõi oma esimese koondisevärava eelmisel nädalal 19. sünnipäeva tähistanud Patrik Kristal, võiduvärava autoriks oli 23-aastane Kevor Palumets.

"Kristal sai mõned päevad tagasi 19-aastaseks, aga ei olnud isegi kõige noorem mees algkoosseisus, tipuründaja Marten-Chris Paalberg on veel aasta noorem. Kristal on mingis mõttes selle Eesti koondise nooruse käilakuju, sügise esimest mängu ta ei alustanud ju algkoosseisuski, aga tuli sisse ja on sellest kohast kümne küünega kinni haaranud. Ilma temata Eesti algkoosseisu nüüd ette ei kujutakski," sõnas Ojassaar.

"Maksim Paskotši üle on ka ülihea meel. Tal on peaaegu 50 koondisemängu juba kirjas, kvaliteeti ja kindlust õhkab tema igast pallipuutest ja kaitseolukorrast. Lisaks on meil Bundesliga kogemusega Karol Mets, kes on ka kindel mees kaitses - nende pealt on kaitse väga hästi korda saadud," lisas ta.

Mis siis iseloomustab praegust Eesti koondist ja selja taha jäänud edukat aastat kõige enam? "Ma tooks välja kaks asja: üks on eneseusk, mida on saadud palliga mängust ja õnnestumistest. Seda on näha, et toimib väljakul ja ka väljaku kõrval, kodumängudes on publiku usk ja lootus ja ootus taga. Kui meil läks halvasti, oli aastaid tunda, et seda polnud sellisel kujul olemas," kinnitas Ojassaar. "Viimati sellist hoogu ja usku kogesime võib-olla 15 aastat tagasi, kui jõudsime EM-valiksarja play-off'i. Tahaks tuua välja ka selle, et emotsionaalne tasakaal on kuidagi väga hästi paigas. Koondises on praegu väga hea atmosfäär, kõik usuvad, tahavad ja on ühe asja eest väljas - väga mõnus vabadus on tekkinud koondisesse," lisas jalgpalliajakirjanik.

Kiitust jagas Ojassaar ka Eesti meeskonna treeneritetiimile, kus vägesid juhatab koondisejalgpallis samuti tavatult noor - 39-aastane - Jürgen Henn. "Koondise treenerid saavad terve aja valmistuda koondiseakendeks. Sa tuled nädalaks-paariks kokku ja pead selle aja sisustama võimalikult efektiivselt, sa ei saa mängijaid infoga üle koormata, aga saad kõik väikesed detailid läbi mõelda. Seda on väga hästi tehtud, analüüsitud, mis toimib ja mis ei toimi," tõdes Ojassaar.

C-divisjoni neljandas grupis võitis Eesti kolm ja viigistas kolm mängu, väravate vaheks jäi 5:2. Grupi võitnud Island lõi meist näiteks kolm korda rohkem väravaid. "Arenguruum on eelkõige ründemängus. Iga mäng tekib mõni hea võimalus, aga neid ei ole palju ning võimaluste realiseerimine on olnud asi, mis jääb sellest Rahvuste liiga tsüklist kripeldama," tunnistas Ojassaar. "Kodumäng Islandiga, mis jäi 0:0 viiki: me olime platsil tegelikult parem võistkond, Islandi peatreener pühkis pärast mängu higi otsa eest. Seal me ei löönud võimalusi ära, kui me oleks selle mängu võitnud, oleks ka alagrupi võitnud."