"Närviline oli, aga nagu öeldakse: mida raskemalt tuleb, seda magusam on. Saime kaks võitu järjest, ma kroonikat peast ei tea, aga seda pole vist ammu juhtunud naiste koondisel," lausus peatreener Toomas Annuk ERR-ile.

"Panime end ise teisel poolajal raskesse seisu. Tegime rumalaid vigu kaitses, mistõttu ka rotatsioon muutus üsna lühikeseks. Keda sai siin panna väljakule Rumeenia füüsiliste mängijatega maadlema. Aga mängijad pidasid vastu ja näitasid kõva sisu. Võit on võit."

Lõpuks otsustasid kohtumise saatuse Anna Gret Asi korvid. Kokku viskas ta 26 punkti. "Ma usaldan kõiki 12 mängijat, kes meil on, aga Anna Gret on suurem usaldusisik mul," muheles Annuk. "Me ju kõik teame, kuidas ta seda mängu loeb ja olukordi tunnetab. Teinekord annad paar lihtsat sõnumit ja ta teeb selle ära, mida liidermängija tegema peab."

Veebruaris mängib Eesti koondis kõigepealt Põhja-Makedooniaga kodus ja seejärel Rumeeniaga võõrsil. Jätkama pääseb üksnes kolmeliikmelise grupi võitja. "Bukarestis on kordusmäng ees ja see on otsustav. Võõrsilmäng, punktide vahe... mingil hetkel oli positiivsem, aga lõpuks neli. Ei ole suur, pigem läheb null-nullist edasi," tõdeb Annuk.

"Loodame, et kõik püsivad terved ja ei tule tagasilööke mingite vigastuste näol. Need aknad on ikka, et... väga palju ettevalmistusaega pole. Tuleme kokku, tuletame vanad asjad meelde, võib-olla kaks-kolm uut detaili ja suures plaanis veebruaris lisajõudu väga tulemas pole."

"Ameerikast vaevalt kedagi saame. Johanna [Teder] oli puudu ja Nora Liis Veisberg, kes oleks juurde võtta Euroopast. Nii see seis on. Proovime siis ka endast parima anda ja kaks võitu ära võtta."