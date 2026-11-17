FIFA edetabelis alles 149. kohal oleva Singapuri vastu lõi Madridi Reali tähtmängija Vinicius Junior juba 21 minutiga kübaratriki.

Esimesel poolajal tegi skoori veel Endrick (31. minutil) ning teisel jõudsid väravani ka Estevao (51.) ja Rayan (65.). Brasiilia seitsmes tabamus sündis 74. minutil Singapuri kaitsja Raoul Suhaimi omaväravast.

Vaid kolm päeva varem oli Brasiilia koondis samas kohas pidanud tunnistama Jaapani 3:2 paremust, keda suvisel MM-finaalturniiril 1/16-finaalis 2:1 võideti.

Pärast MM-i kaheksandikfinaalis Norra vastu välja langemist on viiekordne maailmameister pidanud viis sõprusmängu: võitnud kolm, viigistanud ühe ja kaotanud ühe.

Enne Singapuris toimunud kohtumisi mindi septembris kahel korral vastamisi Austraaliaga: esimene mäng lõppes 1:1 viigiga ja teine võideti 4:2. Oktoobri alguses alistati võõrsil ka India koondis 4:0.