Esimese poolaja 30. minutil realiseeris Denis Zotov penalti, aga vaid seitse minutit hiljem Cynan Holdsworth viigistas.

Mängu 62. minutil lõi värava Markus Kaalma ja see tähendas taas Eesti eduseisu, aga Leon Huxley tabamus 75. minutil tõi tabloole lõppseisu 2:2.

Eesti U-17 koondisele oli see mäng siiski palsamiks pärast kahte selget kaotust: turniiri alustati 0:5 allajäämisega Iirimaale ja kolme päeva eest kaotati ka võõrustaja Taanile 1:5.

Walesi senine turniir oli kulgenud tunduvalt paremini: avaringis kaotati küll Taanile 0:2, aga seejärel saadi jagu ülemerenaaber Iirimaast samuti 2:0.

Taani võitis valikgrupi täisedu üheksa punktiga ja edasi A-tasandile läheb ka neli punkti kogunud Wales. Kolme punktiga piirdunud Iirimaa ja ühe punkti peale jäänud Eesti jätkavad B-tasandil.