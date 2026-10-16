Tribuntsov teenis finaalikoha kolmanda ajaga

Tribuntsov ujus reede hommikul 50 meetri vabas välja aja 21,28, millega võitis oma eelujumise ja saavutas kokkuvõttes kolmanda koha. Tema nimele kuuluv Eesti rekord on mullu detsembris ujutud 20,77. Parimat minekut näitas venelane Egor Kornev (20,83) ja paremuselt teise tulemuse tegi austraallane Isaac Cooper (20,98).

"Natuke uimane ujumine oli, eks eilne 100 meetri seliliujumine on veel kehas. Aga kõige tähtsam, et sain finaali edasi ja õhtul on uus võimalus punnida. Eks kõik need pingutused ole head treeningud ja aitavad detsembris toimuvaks MM-iks valmistuda. Õhtul proovin endast maksimumi anda ja vaatame, mis välja tuleb," sõnas Tribuntsov ujumisliidule.

Samal alal hüppas vette ka Daniel Zaitsev, kes jäi ajaga 21,81 kokkuvõttes jagama 11. kohta koos venelase Daniil Markoviga. Kuna üks finaali jõudnud sportlane loobus oma kohast, avanes Zaitsevil võimalus teenida finaalipääse ümberujumises. Seal ujus Zaitsev välja aja 21,38, kuid paraku oli Markov temast 0,06 sekundit nobedam.

Finaal toimub reedel Eesti aja järgi kell 16.12.