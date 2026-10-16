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Teist päeva järjest finaalis ujunud Tribuntsov sai Astanas seitsmenda koha

Ujumine
Ralf Tribuntsov
Ralf Tribuntsov Autor/allikas: Anastasia Karekla/EUL
Ujumine

Kasahstanis Astanas toimuval ujumise MK-sarja viimasel etapil teenis Ralf Tribuntsov reedel 50 meetri vabaujumise finaalis seitsmenda koha.

Reede hommikul sai 32-aastane Tribuntsov kirja aja 21,28, millega võitis oma eelujumise ja saavutas kokkuvõttes kolmanda koha.

Õhtuses finaalis ujus Tribuntsov viis sajandikku aeglasemalt ehk läbis kaks basseinipikkust ajaga 21,33, mis andis talle kokkuvõttes seitsmenda koha.

Kindla võidu võttis selle ala valitsev olümpiavõitja ja pika basseini kahekordne maailmameister, austraallane Cameron McEvoy, kes läbis distantsi ajaga 20,19. Eelujumiste kiireim mees Jegor Kornev kaotas talle 0,4 sekundiga, kolmas oli McEvoy koondisekaaslane Isaac Cooper (21,13).

Tribuntsov ujus päev varem ka 100 meetri seliliujumise finaalis, kus ta püstitas ajaga 49,88 uue Eesti rekordi ning teenis kolmanda koha.

Toimetaja: Anders Nõmm

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