Kolmest kolm: Tribuntsov pääses taas finaali

Tribuntsov startis laupäeva hommikul 100 meetri selili eelujumises, kus sai kirja aja 50,90, mis andis kokkuvõttes kuuenda koha. Tema enda nimele kuuluvast lühiraja Eesti rekordist jäi lahutama 98 sajandikku.

Eelujumise kiireim oli lõuna-aafriklane Pieter Coetze 50,17-ga. Coetze ja Tribuntsovi vahele mahtusid venelane Pavel Samusenko (50,32), kanadalased Blake Tierney (50,65) ja Finlay Knox (50,87) ning tšehh Jan Cejka (50,83). Finaal algab laupäeval kell 16.33.

Tribuntsov saavutas neljapäeval 50 meetri vabaujumises viienda koha ja reedel 50 meetri selilis neljanda koha.