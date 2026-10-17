Verevahetuse läbi viinud Rae sihib kolme tiitlit

Rae võrkpallinaiskond mängib sel hooajal kolmele trofeele. Peatreener Raigo Tatriku juhendamisel ootab kaitsmist Eesti meistritiitel ja karikas. Balti liigas jäädi kevadel neljandaks.

"Me tahame kõik võita. Ütlen kohe alguses ära, et läheme Balti liigat võitma, Eesti liigat võitma ja karikat, et siin ei ole midagi salata. Meie võistkond ei ole nõrgem kui oli eelmine aasta. Pigem on mingid nüansid ma arvan isegi tugevamad vastuvõtu koha pealt ja ka bloki pikkuse koha pealt," ütles naiskonna peatreener Raigo Tatrik.

Nimekamatest tegijatest pole Rae ridades enam Julija Mõnnakmäed ja Nette Peiti, kes lõpetasid karjääri ning Soome meistriliigasse siirdunud Silvia Pertensit. Tuntum liituja on 24-aastane temporündaja Kätriin Põld, kes mängis eelmisel hooajal vaid koduliigale keskendunud Viimsi/Tallinna Ülikool naiskonnas.

"Pärast eelmist hooaega tundsin, et tahaks uuesti Balti liigat mängida ja siin Tallinna ümbruses on Rae ainuke variant minu jaoks. Hetkeseis on selline, et taastun põlvevigastusest ehk selline järkjärguline tulemine minul siin," lausus Põld.

Kapten on jätkuvalt Liis Kiviloo, kes peab Balti liigas soosikuks väliskogemust juurde hankinud tiitlikaitsjat leedulaste Kaunast ja loodab, et suudab teha valuvaba hooaja. "Võib-olla suurim eesmärk on see, et ma suudan terve püsida ja nendest asjadest, millega ma siin hooaja alguses võidelnud olen, üle saada. Teha üks hea ja valuvaba hooaeg. Kõik, mis sellega kaasa tuleb, on minu jaoks juba boonus," sõnas Kiviloo.

Liis Kiviloo (number 55). Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Kiviloo ja vasakukäeline diagonaalründaja Kristel Allorg on Rae kogenumad mängijad. Naiskonna pikas nimekirjas on 14- kuni 35-aastased mängijad. "Ma arvan, et on piisavalt selline tasakaal. Meil on nii kogenumaid mängijaid, kes suudavad otsustavatel hetkedel olla rahulikud, kuid on ka sellist nooruse hullust ja julgust. Ma arvan, et me tasakaalustame üksteist päris hästi," märkis Allorg.

Noori liitujaid on palju ja eurosarjas sel hooajal ei mängita. "Otsustasime, et me sellel aastal eurosarja ei lähe. Anname noortele see hooaeg kogemust, kuid me pole mõtet ma visanud, et me kindlasti tahaksime seda järgmine aasta teha. Hakkame sellega tööle," selgitas Tatrik.

Kahes hallis kodumänge pidav Rae Spordikool/Viaston on toonud fännid tribüünidele ja see oli ka oluline faktor, miks suvel koondist esindanud Kätriin Põld tõmbas selga just Rae särgi. "See on megalahe milline kogukond siin on. Ma olen ise olnud mitmeid aastaid olnud kade sellise kogukonna ja fännide pärast. Nüüd on nii tore, et saan ise olla selle kogukonna liige," ütles Põld.

Tunamullu tuli Rae esimest korda Balti liiga võitjaks, sel kevadel esimest korda Eesti meistriks. Eesti karikas on võidetud kaks aastat järjest.