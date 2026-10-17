Tartu Ülikool ja Kalev võitsid suurelt

Keila KK pakkus avapoolajal Tartu Ülikoolile võrdset lahingut. Pikemale pausile mindi tartlaste 42:40 juhtimisel. Teist poolaega alustas Tartu Ülikool 18:3 spurdiga ning sellega oli mängu saatus otsustatud. Tartu meeskond võttis lõpusireeni kõlades kindla võidu numbritega 89:71(19:19, 23:21, 26:9, 21:22).

Omar El-Sheikh sooritas võitjate poolel kaksikduubli 22 punkti ja 10 lauapalliga. Neli kaugviset tabanud Keith Palek lisas 16 silma. Patrik Peemot viskas Keila parimana 18 punkti. Tartu Ülikoolil on kirjas kolm võitu ja kaks kaotust ning Keilal üks võit ja kolm kaotust.

Kalev alistas kodusaalis suurema vaevata Riia Juuniorid 100:79 (31:18, 22:26, 25:19, 22:16). Kalevi mänguvankrit vedas taas Damian Forrest, kelle arvele kogunes 18 punkti, neli lauapalli ja kolm korvisöötu. Patrik Saal ja Rasmus Vuks panustasid mõlemad võitu 16 punkti. Kalev on võitnud viiest mängust kolm.

BC Pärnu pidi võõrsil tunnistama Riia VEF-i 89:72 (17:19, 19:15, 29:17, 24:21) paremust. Pärnu resultatiivseim oli Mihkel Kirves, kes viskas 15 punkti, krabas 10 lauapalli ja andis neli tulemuslikku söötu. VEF-i vedas 19 punktiga Matthew Austin Rogers. VEF püsib kuue mängu järel täiseduga, Pärnul on üks võit ja kolm kaotust.

Läti klubide omavahelistes mängudes sai Riia Zelli 85:69 (21:20, 20:14, 24:19, 20:16) jagu Liepajast ning tiitlikaitsja Valmiera alistas Läti Ülikooli 81:59 (21:12, 18:19, 24:14, 18:14). Zelli ja Valmiera jätkavad sarnaselt VEF-ile puhaste paberitega.