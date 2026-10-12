Kotsari koduklubi sai lisaajal napi võidu

Kuigi külalised pääsesid juba avaveerandil vahepeal kümne punktiga ette ja juhtisid kogu teise veerandaja, mindi siiski tänu Isaiah Liversi kümme sekundit enne lõpusireeni tabatud kolmesele poolajapausile Yokohama 44:43 juhtimisel. Kolmandal veerandil juhtisid vastased vahepeal 11 punktiga ja neljanda alguses kaheksaga, aga normaalaeg lõppes siiski 95:95 viigiseisul. Lisaaeg kulges peamiselt Yokohama juhtimisel, kuid 46 sekundit enne lõpuvilet pääses Chiba 106:104 ette. Kui mängida oli 30 sekundit, läks Yokohama tänu Liversi kolmesele 107:106 juhtima ning 12 sekundit enne lõppu tabas Livers kahest vabaviskest ühe.

Kotsar oli meeskonna üks parimatest, tuues 25 punkti, võttes 17 lauapalli ja andes kaks tulemuslikku söötu. Yokohama resultatiivseim oli Gakuto Arai 33 punktiga, Livers tõi 19 punkti, võttis 11 lauapalli ja andis kolm korvisöötu. Chiba ridades viskasid nii Yuki Togashi kui Nate Williams 20 punkti.

Yokohamale oli see seitsmest mängust neljas võit, millega tõusti idakonverentsis viiendaks. Chiba aga sai kahe võidu kõrvale viienda kaotuse. Järgmisena mängib Yokohama reedel Okinawa klubi Ryukyu Golden Kingsiga, kel kirjas kolm võitu ja kolm kaotust.