X!

Kotsari järjekordne kaksikduubel ei päästnud Yokohamat kaotusest

Korvpall
Maik-Kalev Kotsar.
Maik-Kalev Kotsar. Autor/allikas: 横浜ビー・コルセアーズ/Facebook
Korvpall

Eesti korvpallikoondislane Maik-Kalev Kotsar ja tema koduklubi Yokohama B-Corsairs läksid neljapäeval vastamisi Chiba Altiriga. Võõrsil mänginud Yokohama pidi vastu võtma 66:75 kaotuse.

Kodumeeskond võitis esimese veerandi 20:17 ja avapoolaja järel oli Chiba edu 38:31, vahendab Delfi Sport. Kolmandal veerandajal jõudis Yokohama paaril korral ühe punkti kaugusele, ent eduseisu neil haarata ei õnnestunud. Viimase kümne minuti jooksul hoidis Chiba ohje, vahepeal 12-punktiliseks (71:59) kasvanud vahe jäi lõpuks üheksa peale.

Yokohama meestest enim mänguaega - ligi 33 minutit - teeninud Kotsar viskas 13 punkti (vabavisked 3/4, kahesed 5/10), võttis 11 lauapalli (kuus ründest), tegi ühe vaheltlõike ja blokeeris ühe viske. Kotsari jaoks oli see viimase kuue mängu jooksul juba neljandaks kaksikduubliks.

Yokohama klubi (7-9) jätkab Jaapani kõrgliiga idakonverentsis 13 võistkonna seas kümnendal positsioonil, Chiba on (7-10) on täpselt nende selja taga.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

16:14

Raieste aitas Murcia eurosarjas suure võiduni

15:40

Kotsari järjekordne kaksikduubel ei päästnud Yokohamat kaotusest

11:25

Üleplatsimees Makke aitas koduülikooli kolmanda võiduni

09:58

NBA: Celtics ja Lakers jätkavad võidulainel, Curry sai vigastada

11.11

TalTech kaotas Põhja-Euroopa liigas kolmandat korda järjest

11.11

Tartu Ülikool kaotas võõrsil alagrupi liidrile

11.11

Bigbank/Kalev ei saanud Türgis favoriidile vastu

11.11

Celtics tõukas Paul George'i eestvedamisel 76ersi troonilt

11.11

Konontšuki klubi kaotas EuroCupis

11.11

Vaaks ja Illinois pidid vastu võtma esimese kaotuse

10.11

Annuk noorest koosseisust: väike preemia neile, kes suvel rohkem silma jäid

10.11

Drell vedas Neptunase eurosarjas teise võiduni

10.11

Brasiilia korvpallilegend on 43-aastaselt Euroliigasse naasmas

10.11

Vigastusest taastunud Asi enne EM-valikmänge: eesmärk on mõlemad võita

10.11

Itaaliast lahkunud Vene ei saanud Derthona eest kordagi väljakule

videod

sport.err.ee uudised

17:13

Peeter Olesk tuli Doha MM-il kuuendaks

16:39

Soome karmistas Venemaa sportlaste viisatingimusi, iluuisu MM-i kohale kerkis küsimärk

16:14

Raieste aitas Murcia eurosarjas suure võiduni

15:40

Kotsari järjekordne kaksikduubel ei päästnud Yokohamat kaotusest

14:56

Naiste meistriliiga kuu parimad tulevad ajaloolise tiitlini jõudnud Paidest

14:34

Tabasalu ei lasknud Mellat pikalt ette, aga kaotusest ei pääsenud

13:34

Väljalangemistsoonis Manchester United vallandas Carricku

13:17

Eesti kohtunikebrigaad ohjab Rahvuste liiga mängu

12:45

TÜ/Bigbank alistas Audentese ja tõusis Balti liigas teiseks

12:20

Treener Petrõkina edukast hooaja algusest: meil on veel varu!

11:25

Üleplatsimees Makke aitas koduülikooli kolmanda võiduni

10:56

Kanada ei luba Venemaa hokinoori MM-iks riiki

10:39

Tapa alistas napilt Viljandi: suur töö sai väikese auhinnaga premeeritud

09:58

NBA: Celtics ja Lakers jätkavad võidulainel, Curry sai vigastada

09:17

HC Panter teenis Lätis karistusvisete järel väärtusliku võidu

loetumad

11.11

Eesti rallieksperdid Tänaku naasmisest: tal on miski, mida paljudel teistel sõitjatel ei ole

10:56

Kanada ei luba Venemaa hokinoori MM-iks riiki

11.11

Eneli Jefimova konkurent kolib teise riigi lipu alla

11.11

DW: Saksamaad võib Venemaa küsimuses heidutada soov korraldada olümpiat

08:43

Võimas Andrejeva võitis aastalõputurniiril Sabalenka vastu 11 geimi järjest

11.11

Olümpial kukkunud Lindsey Vonn käis üheksandal operatsioonil

08:09

Värske Eesti meister Levadia sai uue tegevjuhi

16:39

Soome karmistas Venemaa sportlaste viisatingimusi, iluuisu MM-i kohale kerkis küsimärk

11.11

Tartu Ülikool kaotas võõrsil alagrupi liidrile

11.11

Pärnu alustas eurosarja kindla võiduga Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo