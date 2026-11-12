Kotsari järjekordne kaksikduubel ei päästnud Yokohamat kaotusest

Eesti korvpallikoondislane Maik-Kalev Kotsar ja tema koduklubi Yokohama B-Corsairs läksid neljapäeval vastamisi Chiba Altiriga. Võõrsil mänginud Yokohama pidi vastu võtma 66:75 kaotuse.

Kodumeeskond võitis esimese veerandi 20:17 ja avapoolaja järel oli Chiba edu 38:31, vahendab Delfi Sport. Kolmandal veerandajal jõudis Yokohama paaril korral ühe punkti kaugusele, ent eduseisu neil haarata ei õnnestunud. Viimase kümne minuti jooksul hoidis Chiba ohje, vahepeal 12-punktiliseks (71:59) kasvanud vahe jäi lõpuks üheksa peale.

Yokohama meestest enim mänguaega - ligi 33 minutit - teeninud Kotsar viskas 13 punkti (vabavisked 3/4, kahesed 5/10), võttis 11 lauapalli (kuus ründest), tegi ühe vaheltlõike ja blokeeris ühe viske. Kotsari jaoks oli see viimase kuue mängu jooksul juba neljandaks kaksikduubliks.

Yokohama klubi (7-9) jätkab Jaapani kõrgliiga idakonverentsis 13 võistkonna seas kümnendal positsioonil, Chiba on (7-10) on täpselt nende selja taga.