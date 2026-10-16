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Kotsar panustas Yokohama võitu kaksikduubliga

Korvpall
Maik-Kalev Kotsar (number 21).
Maik-Kalev Kotsar (number 21). Autor/allikas: 横浜ビー・コルセアーズ/Facebook
Korvpall

Korvpalluri Maik-Kalev Kotsari koduklubi Yokohama B-Corsairs alistas Jaapani kõrgliigas Ryukyu Golden Kingsi 87:85 (19:21, 27:18, 14:23, 27:23).

Kotsar kogus hea visketabavuse juures 19 punkti (kahesed 8/12, vabavisked 3/5) ja krabas 13 lauapalli, mis oli Yokohama mängijate seas parim näitaja. Vastaste leeris sai 13 lauapalli kirja Jack Ryan Cooley.

James Bell ja Isaiah Livers tõid võitjate kasuks vastavalt 23 ja 21 punkti. Ryukyu ridades hiilgas 28 punktiga David Nwaba.

Yokohama sai teise järjestikuse võidu ning tõusis idakonverentsis viie võidu ja kolme kaotusega kolmandale positsioonile. Juba pühapäeval kohtub Yokohama kodusaalis Hokkaido Levangaga, kes on võitnud seitsmest mängust neli ja paikneb tabelis Kotsari klubi järel neljandal kohal.

Toimetaja: Henrik Laever

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