Kuusmaa: peame tugevate euromängudega hakkama saama

Tartu Ülikool Maks & Moorits meeskond on Eesti-Läti korvpalli ühisliigas võitnud neljast mängust kaks. Jagu on saadud Bigbank/Kalevist ja Liepajast ning alla jäädud Ventspilsile ja Riia Zellile. Kaotatud on esimene euromäng.

"Ma ütleks, et kui mul eelmine hooaeg olid õnnestunud valikud ja meil oli ainult kaks välismaalast alguses ja meil oli hästi palju eestlasi, siis nüüd pidime kahjuks eestlastest loobuma ja võtsime välismängijad vastavalt meie rahakotile ja see on alati loto. Pean nad veel kiiremini sulandama arusaama, et mida ma neilt taha," ütles Kuusmaa.

Positiivse poole pealt tõi Tartu meeskonna peatreener Aivar Kuusmaa välja, et hooaja alguses on suudetud näidata üsna hästi kiiret palliga mängu. "Me suudame 30 minutit vedada palli kaitsealast ründealasse ja saame häid lahendusi. Me mängime kiiret korvpalli ja sellega ma olen rahul ning tahaks seda veel rohkem näha," ütles Kuusmaa.

Tugevamad vastased on näidanud, et Tartul napib korvi alust suurust. Euromäng poolakate Varssavi Dzikile kaotati 27 punktiga.

"Dziki oli füüsiliselt tugev, meie olime ikka poisikesed võrreldes nendega, aga siin tuleb veel neid võistkondi, mis on hästi suured ja tugevad ja me peame lihtsalt hakkama saama. Lõpuks kui Euroopa mängud on läbi saanud ja me oleme kümnest mängust kasu saanud, siis ma ütlen, et kõik on hästi," ütles Kuusmaa.

Juba kolmapäeval mängib Tartu hooaja teise euromängu, kohtudes võõrsil Skopje meeskonnaga.