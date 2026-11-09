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Kuusmaa: välismaalased pingutavad eurosarjas rohkem

Korvpall
Foto: Airika Harrik/ERR
Korvpall

Tartu Ülikool Maks & Moorits korvpallimeeskond on Eesti-Läti ühisliigas Eesti klubidest kõrgeimal, viiendal positsioonil. Eurosarjas on Tartul viis mängu mängitud ja viis veel alagrupis ees.

15 korvpallimeeskonnaga Eesti-Läti ühisliigas on eelmise hooaja hõbe Tartu Ülikool Maks & Moorits kaheksast mängust võitnud viis ja on viiendal positsioonil. Ees on Läti klubid ja neist tiitlikaitsjale Valmierale ning Riia Zellile ja Ventspilsile on alla jäädud, aga Riia VEF-i võidetud.

"Me oleme ülemise poole võistkonnad läbi mänginud ja nüüd hakkavad tulema alumise poole võistkonnad. Eks need võinud tulla siis, kui neid eurosarja mänge mängime, aga midagi pole teha, graafik on graafik," ütles Tartu Ülikooli peatreener Aivar Kuusmaa ERR-ile.

FIBA Euroopa karikasarjas on Aivar Kuusmaa juhendamisel mängiv Tartu meeskond läbinud alagrupi esimese poole kahe võidu ja kolme kaotusega. E-grupis ollakse viiendal positsioonil. Edasi pääsevad alagrupi kaks paremat ja viis mängu on veel ees. Kolmapäeval ootab Varssavis mäng grupi liidri Dzikiga, kellel jäädi kodus suurelt alla.

"Seda teadsime, et Würzburg on koduvõistkond ja esimene mäng Dziki vastu lihtsalt ehmatasime ära. Ega järgmine mäng Dzikiga Poolas ei tule lihtsam, ta juhib seda alagruppi ja Poola meistrivõistlusi. Loodame, et väga suure teerulli alla ei jää," rääkis Kuusmaa. "Aga arvan, et kodumängud Põhja-Makedoonia ja Küprose võistkonna, samuti Würzburgiga on mängitavad."

Mängijate tegevust Eesti - Läti ühisliigas ja Euroopa karikasarjas võrreldes ütleb Kuusmaa, et välismängijad võtavad eurosarja kohtumistes end paremini kokku. "Välismängijaid vaadates, siis nad kindlasti pingutavad seal liigas rohkem, et paremad numbrid paberile saada. See on treenerite teha, kuidas see paika loksuks," ütles Tartu Ülikooli peatreener.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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