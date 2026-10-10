Legia kaotas võõrsil, Hermet aitas Dijoni kolmanda võiduni

Legia kaotas teises voorus võõrsil Zielona Gorale 87:104 (19:31, 18:32, 17:23, 33:18). Rannula meeskond oli juba poolajaks maas 26 punktiga ning kolmandal veerandajal kasvas vahe lausa 34 punktini.

György Goloman viskas Legia parimana 18 punkti, lisaks võttis 17 lauapalli. Markus Ilver teenis mänguaega veidi vähem kui 20 minutit ning kogus selle aja jooksul enda arvele kaks punkti (kahesed 1/3, kolmesed 0/3), kaks lauapalli, kaks viskeblokeeringut ja kolm pallikaotust. Võitjate resultatiivseim oli Trazarien White 30 punktiga.

Kregor Hermet aitas oma leivaisa Dijoni Prantsusmaa kõrgliigas 108:96 (24:26, 27:24, 29:27, 28:19) võiduni Limoges'i üle. Dijon on võitnud kõik kolm seni peetud kohtumist.

Veerandtunniks platsile usaldatud Hermet viskas viis punkti (kahesed 2/3, vabavisked 1/1), hankis neli lauapalli (kolm rünnakul) ja sooritas ühe pallikaotuse. David Holston vedas võitjate mänguvankrit 28 punktiga.