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Evansit ja Solbergi lahutab enne MM-sarja viimast katset vaid üks punkt

Autoralli
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Elfyn Evans - Scott Martin
Elfyn Evans - Scott Martin Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/IPA Sport
Autoralli

Autoralli maailmameistrivõistluste sari kulmineerub sel nädalalõpul sõidetava Sardiinia ralliga. Viimase päeva eel on veel palju kaalul: teoreetiliselt võivad tiitli võita nii Elfyn Evans, Oliver Solberg kui ka Sami Pajari (kõik Toyota).

Sardiinia ralli eel juhib MM-sarja 230 punktiga Evans. Pajaril on koos 213 ja Solbergil 209 punkti. Maksimaalselt võib Itaaliast teenida 35 punkti: 25 punkti rallivõidu, viis punkti pühapäevase arvestuse võidu ja viis punkti punktikatse võidu eest.

Laupäevase võistluspäeva järel juhtis rallit Solberg, kellele järgnesid Sebastien Ogier (Toyota; +33,6), Pajari (+1.39,9), Adrien Fourmaux (Hyundai; +2.32,0) ja Evans (+2.38,4). See tähendas, et virtuaalselt juhtis veel Evans, aga Solberg oli lähenenud kuue ja Pajari tosina punkti kaugusele.

Pühapäeva avakatse võitis Solberg, kes edestas 7,8 sekundiga Pajarit ja 14,0 sekundiga paremuselt neljandat aega näidanud Evansit. Seejuures oli kõmril katse 15. kilomeetril probleeme ja ta kaotas korraks õige sõidujoone. Virtuaalselt tähendas see seda, et Evansi edu Solbergi ees vähenes kolmele ja Pajari ees kümnele punktile.

Päeva teisel katsel näitas parimat minekut Thierry Neuville (Hyundai), kuid üldarvestuse esikümnes see muudatusi ei toonud. Pühapäeva arvestuses õnnestus Fourmaux'l mööduda Pajarist ja tõusta teiseks ehk see suurendas Pajari MM-sarja vahet Evansiga 11 punktile.

Ralli eelviimasel ehk 23-kilomeetrisel Osilo - Tergu katse kordusläbimisel hakkas Evansil juba neljanda kilomeetril rehv tühjenema. Ta peatus ja kaotas seetõttu ajas parematele pea kaks minutit. Kuna tiimikaaslane Takamoto Katsuta (Toyota) oli eelnevalt enam kui kolme minuti kaugusel, siis üldkohta see ei mõjutanud, aga tahapoole langemine tuli pühapäevases arvestuses.

See tähendab, et enne punktikatset kahanes Evansi virtuaalne edu Solbergi ees vaid ühele punktile. Kaugel pole ka Pajari, kes tõusis pühapäevases arvestuses teiseks ja kaotab punktikatse eel Evansile virtuaalselt kaheksa punktiga.

Sardiinia rallit ja kogu MM-hooaega lõpetav punktikatse (Sassari - Argentiera; 7,1 km) algab Eesti aja järgi kell 15.15.

WRC Autor/allikas: ewrc-results.com

Toimetaja: Siim Boikov

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