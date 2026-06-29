Palmiste pälvis BMX-krossi EM-il hõbemedali

Kuni 15-aastaste tüdrukute konkurentsis jäi Palmiste finaalis alla vaid hollandlannale Charlotte Dodddemale. Pronksmedali teenis sakslanna Alina Gagel, vahendab ejl.ee

"Olen oma tulemusega väga rahul," ütles Palmiste. "Eelsõitudes ei olnud mul kõige parem tunne, kuigi olin seal esimene. Sarriansi rada ei ole mulle kõige sobilikum. Siiski tundsin end iga sõiduga aina paremini ja kindlamalt. Poolfinaalis ja finaalis suutsin ennast kokku võtta ja teha väga head sõidud."

Meesjuunioride sõidus lootis vähemalt finaali jõuda Euroopa karikasarja liider Sten Tristan Raid, kelle teekond lõppes seekord veerandfinaalis, kus konkurent ta rajalt välja sõitis. Tulemuseks sellel EM-il 28. koht.

"Alustasin võistlust hästi, sõites esimesel ringil juuniorite parima ajaga, aga veerandfinaalis hüppasin esimese hüppe liiga kaugele ja ei jõudnud esimesel sirgel enam esimeseks. Kolmandal sirgel teist kohta püüdes jätsin sisekurvi vabaks, kus mind välja sõideti. Olen väga pettunud enda soorituses, sest olin üks kiiremaid siin," ütles Raid.

Teistest eestlastest sai Mirtel Maidla G16 klassis 29. koha, võistluse ajal kukkunud Mattias Laur ja Rommi Maidla sama vanade poiste hulgas vastavalt 48. ja 55. koha ning Oliver-Sten Saar MU23 klassis 59. koha.