Uuesalus selgusid BMX-krossi Eesti meistrid

Kokku jagati meistritiitleid välja 22 erinevas võistlusklassis, meistrivõistluste sportlastest harrastajateni välja.

Meeste eliitklassis krooniti üldvõitjaks Oliver-Sten Saar, kes võitis neljast finaalsõidust ühe ja oli ülejäänud sõitudes teine. Kaks sõitu võitnud Mikk Metsaots, kellel üks sõit ebaõnnestus, sai kokkuvõttes teise koha. Kolmandana tõusis pjedestaalile Tõnis Mugra.

Meesjuunioride klassis oli parim Oliver-Sten Saar. Teise koha sai Oliver-Siim Simenson ja kolmandaks tuli Mattias Vapper.

Naiste eliitklassi võistlust ei toimunud, sest ei tulnud kokku piisavalt palju osalejaid. G15-16 klassis saavutas esikoha äsja EM-il hõbemedalile tulnud Paula Palmiste.