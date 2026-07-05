X!

Uuesalus selgusid BMX-krossi Eesti meistrid

Jalgrattasport
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Jalgrattasport

Laupäeval toimusid Rae vallas Uuesalus Eesti meistrivõistlused BMX-krossis.

Kokku jagati meistritiitleid välja 22 erinevas võistlusklassis, meistrivõistluste sportlastest harrastajateni välja.

Meeste eliitklassis krooniti üldvõitjaks Oliver-Sten Saar, kes võitis neljast finaalsõidust ühe ja oli ülejäänud sõitudes teine. Kaks sõitu võitnud Mikk Metsaots, kellel üks sõit ebaõnnestus, sai kokkuvõttes teise koha. Kolmandana tõusis pjedestaalile Tõnis Mugra.

Meesjuunioride klassis oli parim Oliver-Sten Saar. Teise koha sai Oliver-Siim Simenson ja kolmandaks tuli Mattias Vapper.

Naiste eliitklassi võistlust ei toimunud, sest ei tulnud kokku piisavalt palju osalejaid. G15-16 klassis saavutas esikoha äsja EM-il hõbemedalile tulnud Paula Palmiste.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jalgrattauudised

09:41

Uuesalus selgusid BMX-krossi Eesti meistrid

04.07

Prantsusmaa velotuuri avanud temposõidu võitis Vingegaard

04.07

Kivistik alistas Rapla linna rattamaratoni finišiheitluses napilt Tamme

04.07

Ärm sprintis end Poolas pjedestaalile, Kõiv Belgias esikümnes

03.07

Chris Froome kinnitas: karjäär on läbi

01.07

Pogacar läheb jahtima rekordilist viiendat Tour de France'i tiitlit

30.06

Herlen Kajo sõitis end Ungaris poodiumile

29.06

Meier sõitis Portugali karikasarja etapil tõusvas joones

29.06

Rait Ratasepa sõit läbi Euroopa kujunes oodatust keerulisemaks

29.06

Palmiste pälvis BMX-krossi EM-il hõbemedali

28.06

Leedulane vedas Eesti ratturid Balti MV-l nelikvõiduni, kuld Pajurile

28.06

Greete Steinburg tegi Itaalia maastikutuuril võimsa tagasituleku

27.06

Eesti ratturid tegid Balti meistrivõistlustel puhta töö

26.06

Mullune Tour de France'i neljas ei osale tänavusel velotuuril

22.06

Suppi teenis Belgias soolovõidu

22.06

Lõuna-Euroopa kuumalaine muutis Meieri jaoks koduse võistluse raskeks

22.06

Janika Lõiv võistleb MK-etappidel tõusvas joones

22.06

Rait Ärm võitis velotuuri Poolas

20.06

Taaramäe plaani nurjanud Ragilo: tundub, et töö on vilja kandnud

20.06

Eraldistardist sõidus tulid Eesti meistriteks Ragilo ja Sander

sport.err.ee uudised

09:41

Uuesalus selgusid BMX-krossi Eesti meistrid

09:10

Keskkooliõpilane alistas Teemantliigas valitseva olümpiavõitja

08:28

Veesaar sai NBA suveliigas käe valgeks

08:16

Prantsusmaa alistas Mbappe penalti abil Paraguay Uuendatud

07:53

FBI vahistas korvpallur Kerr Kriisa

04.07

Korvpallikoondise füsioterapeut: Maiki õlg on heas seisus, aga tuleb saada liikuvamaks

04.07

Eesti golfikoondis saab EM-il toetuda koduraja eelisele

04.07

Korvpallikoondise esimesed muljed Brnost: kuidas on võimalik nii väikeses saalis mängida?

04.07

Maroko pääses esimesena veerandfinaali Uuendatud

04.07

Elfyn Evans nautis Lõuna-Eesti kiireid teid

04.07

ETV spordisaade, 4. juuli

04.07

Levadia toibus kaotusest Florale kiiresti

04.07

Prantsusmaa velotuuri avanud temposõidu võitis Vingegaard

04.07

Maardu triatlonil võidutsesid Timmo Jeret ja Linda Siimon

04.07

Antonelli hõivas esimese stardiruudu

04.07

Kivistik alistas Rapla linna rattamaratoni finišiheitluses napilt Tamme

04.07

Õed Williamsid loobusid paarismänguturniirist

04.07

Eala lõi tiitlikaitsja Swiateki kahe setiga auti

04.07

Varasem võitja Rõbakina sai Wimbledonis üllatuskaotuse

04.07

Messi: tegime palju asju kehvasti

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo