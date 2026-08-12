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Mirtel Maidla tuli BMX-krossis Põhjamaade meistriks

Jalgrattasport
Mirtel Maidla pjedestaalil.
Mirtel Maidla pjedestaalil. Autor/allikas: Eesti Jalgratturite Liit/Facebook
Jalgrattasport

Rootsis Engelholmis peeti BMX-krossi Põhjamaade meistrivõistlused. Mirtel Maidla saavutas G16 klassis esimese koha.

Maidla järel said hõbe- ja pronksmedali vastavalt norralannad Julia Huth ja Eira Winther Ravnaas. "Võistluspäeval oli enesetunne hea, aga olin veidi närvis, kuna paar konkurenti olid uued ja ei teadnud, mida oodata," ütles Maidla Eesti Jalgratturite Liidu vahendusel.

"Stardid õnnestusid hästi ja iga sõiduga tuli kindlust juurde. Teine sirge oli minu jaoks tehniliselt kõige raskem, lisaks puhus ka tugev küljetuul. Üldiselt jään oma sõiduga rahule. Aitäh korraldajatele!" lisas ta.

Sama vanade poiste konkurentsis võidutses norrakas Tobias Stene. Teise koha sai leedukas Vytautas Satas ja kolmanda koha Rommi Maidla. Teistest eestlastest jõudsid Herman Saar (B14) ja Spencer Arnolt (B12) finaali, kuid kukkumine seal andis mõlemale oma vanuseklassis kaheksanda koha. Frants Kirsipuu lõpetas B12 klassis kümnendal kohal, Kaarel Kõrvemaa ja Hugo Saar B14 klassis vastavalt 18. ja 22. kohal. B5-7 klassis võistles Oscar-Andreas Opseth, kuid seal tulemusi ei määratud.

Päev peale Põhjamaade meistrivõistluseid peeti Rootsis Engelholm PRO open võistlus. Mirtel Maidla oli G16 klassis taas võidukas, Rommi Maidla sai B16 klassis teise koha. B14 poiste seas sai Kaarel Kõrvemaa viienda ja Hugo Saar kaheksanda koha. B12 klassis oli parim Spencer Arnold, Frants Kirsipuu teenis kuuenda tulemuse. Võistlemas oli taas ka Oscar-Andreas Opseth (B5-7).

Toimetaja: Henrik Laever

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