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Jefanov valmistub esimeseks EM-iks, Teppan: ülipotentsiaalikas mängumees

Võrkpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis
Võrkpalli Eesti koondis

Eesti võrkpallikoondise noor diagonaalründaja Andres Jefanov valmistub esimest korda Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriks. 207 sentimeetri pikkune Jefanov tõdes, et koondisesuvega on ta seni rahule jäänud.

"Ma arvan, et see on tegelikult päris äge olla esimest korda niimoodi meistrivõistluste ettevalmistusel. Kindlasti tekitab see rõõmutunde ja võib-olla isegi veidi närvilisust. Olen küll 18, aga muidu on väga äge tunne," rääkis Jefanov.

Noor võrkpallur saab koondises palju jälgida ka kogenud Renee Teppanit, kellel seisab ees juba kuues EM-finaalturniir. Jefanov sõnas, et ta ei proovi Teppani tegemisi üks-ühele kopeerida, vaid võtab tema mängust enda jaoks erinevaid mõtteid.

"Vahepeal võib-olla üritan ka mingeid asju, mitte just täpselt järgi teha, aga võib-olla endale mentaalselt kasvõi peas ette võtta, et kui enne ei toiminud, siis proovi teist," kirjeldas Jefanov.

Teppan näeb Jefanovis suurt potentsiaali ning leiab, et noore mängija lisandumine on koondisele ainult hea.

"Kindlasti ülipotentsiaalikas mängumees on siit olemas, seda ma julgen täna väita. See on ju ainult tore, et ega ma lõputult ka ei jaksa ja muidugi noored on alati teretulnud," ütles Teppan.

Kogenud koondislane jagas Jefanovile ka nõuandeid, kuidas esimesel suurturniiril toime tulla. Teppani sõnul tuleb turniiril keskenduda igale päevale eraldi, sest pikalt ei ole aega ei võite tähistada ega kaotusi põdeda.

"See on selline nädal, omamoodi mull, kus võib kõike juhtuda. Head võitu ei ole aega tähistada, rasket kaotust ei ole aega üle elada ja tuleb lihtsalt igat päeva puhtalt alustada," rääkis Teppan.

"Aga kindlasti, mis ma veel noorele soovitaks: ära vaata teisi, tegele suures plaanis enda asjadega. Muidugi õpetussõnad ja asjad on okei, aga ma arvan, meil kõigil on oma tee ja kellegi teise tegemistesse kinni jääda ei ole parim lahendus," lisas Teppan.

Jefanovi jaoks on tegemist esimese EM-finaalturniiriga, samal ajal kui 32-aastane Teppan läheb juba oma kuuendale Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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