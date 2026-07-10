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Lukas ja Rikand alustasid U-18 MM-i põhiturniiri ühe võidu ja ühe kaotusega

Rannavõrkpall
Keira Liina Lukas ja Susanna Elisabeth Rikand
Keira Liina Lukas ja Susanna Elisabeth Rikand Autor/allikas: Volleyball World
Rannavõrkpall

Neljapäeval jätkusid Hollandis Haagis U-18 vanuseklassi rannavõrkpalli maailmameistrivõistlused. Eestit esindavad Keira Liina Lukas ja Susanna Elisabeth Rikand, kes teenisid põhiturniiri esimesel päeval ühe võidu ja ühe kaotuse. Kaspar Vares ja Romek Meius pidid ainsas kohtumises vastu võtma kaotuse.

Lukas ja Rikand (30. asetus) jõudsid kolmapäevaselt kvalifikatsiooniturniirilt põhiturniirile õnneliku kaotajana. Eesti neiud läksid C-alagrupis päeva esimeses mängus vastamisi Belgia paari Simone Vervloet' ja Tes Waegeneersiga (3. asetus), kellele kaotati 0:2 (15:21, 15:21). Põhiturniiri esimene võit tuli aga jaapanlannade Ririka Imai ja Hazuki Ichiyanagi (14. asetus) üle, keda võideti 2:0 (22:20, 21:10), vahendab volley.ee.

Eesti neiud jätkavad põhiturniiriga reedel, kui Eesti aja järgi kell 14.20 kohtutakse Tai duo Natthawiw Khampila ja Sasithon Kaengkhamiga (19. asetus).

Eesti noormehed Vares ja Meius (5. asetus) jõudsid omaealiste maailmameistrivõistlustel otse põhiturniirile ning seega tulid Haagis esimeseks mänguks liivale alles neljapäeval. E-alagruppi kuuluv Eesti paar leppis avakohtumises, mis oli ühtlasi päeva ainus, 0:2 (14:21, 9:21) kaotusega leedulastele Laimonas Alisauskasele ja Lukas Gumbeleviciusele (28. asetus).

Reedel Eesti aja järgi kell 13.30 lähevad Vares ja Meius vastamisi Kasahstani eakaaslaste Alikhan Agabeki ja Orazali Sagynyshiga (21. asetus). Kell 21.50 kohtuvad Eesti noormehed Tšiili paari Gael Arias Saldiase ja Francisco Farias Valdiviaga (12. asetus).

Toimetaja: Lisette Holst

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