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Võrkpallikoondis valmistub uueks EM-palliks: planeerivat servi on lihtsam vastu võtta

Võrkpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis
Võrkpalli Eesti koondis

Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriks valmistuv Eesti võrkpallimeeskond kohaneb uued värvid saanud võistluspalliga. Nädala lõpus mägitakse võõrsil kaks kontrollmängu Rootsiga.

Spetsiaalselt meeste võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriks valmistatud palliga on Eesti koondise mängijad Tallinnas nädala jagu treeninud. Nurgaründaja Märt Tammearu hinnangul on suurim vahe värvis. Tavapärase kollase-sinise asemel tuleb EM-il lüüa valge-sinise värvikombinatsiooniga palli.

"See on üheks turniiriks teiste värvidega kokku pandud pall. Kui kollane - sinine kiirgab silma, siis see pall on natukene neutraalsem, aga ma arvan, et see ei oma suurt tähtsust, kui saalis ei ole just täiesti valgeid seinu. Ma arvan, et see on valguse käes täpselt samuti hästi nähtav pall," ütles koondise eest 79 mängu pidanud Tammearu.

Jaapani sporditarvete tootja Mikasa poolt valmistatud EM-i pall V200W-EV kaalub ikka 280 grammi ja on 67-sentimeetrise ümbermõõduga. Euroopa alaliit (CEV) saatis Eestile 20 finaalturniiri palli. Valge värv sümboliseerib võrkpalli ajalugu. 1998. aastani võisteldi ühevärvilise palliga. Sinine on kummardus Itaaliale, sest tänavune Euroopa meister, kes teenib ka olümpiapääsme, selgub 26. septembril Milanos.

"Kui võrrelda eelmise palliga, millel oli järjest triipe rohkem peal, siis planeerivat servi oli raskem vastu võtta, kui selle palliga. EM-pall hõljub natukene rahulikumalt. Midagi muud täpsemat ei oskagi välja tuua,"  muljetas Tammearu.

Neli aastat järjest aasta parimaks Eesti võrkpalluriks valitud Tammearu ütles, et hüppetestid näitavad edasiminekut. Plaan on olla parimas vormis 11. septembril, kui Tamperes alustatakse EM-finaalturniiri mänge.

"Suve esimeses pooles, kui ma alustasin koondiselaagrit, siis hüppasin testi käigus 44 sentimeetrit paigalt üles. Juba suve teise poole alguses oli laagris see number 53, kuhu ma jõudsin alles esimese laagri lõpus. Näitajad on pigem head ja ma olen positiivselt meelestatud ning jälgin neid, et mis vorm siis on võimalik saavutada selleks EM-iks," rääkis Tammearu ERR-ile.   

Eesti on EM-finaalturniiril ühes alagrupis Serbia, Taani, Belgia, Hollandi ja Soomega. "Meie jõusaalitreener Ott-Erik Kalmus teeb  kindlasti kõik selleks, et jõuaksime õigesse vormi täpselt õigeks ajaks. Selleks nädalaks, kui oleme Soomes ja sealt edasi. See peab kõik olema hästi paigas. Kui isegi viis sentimeetrit juurde saada, siis see viis sentimeetrit võib rohkem palle maha jätta," arvas heas tujus Tammearu.

Koondis kogub vormi võõrsil Rootsi ja Rumeenia ning kodus Slovakkia, Läti ja Ukraina vastu toimuvate kontrollmängudega, kus kasutatakse ka EM-finaalturniiriks valmistatud uusi palle. Kas soojendusmängude arv on suur või piisav?

"Seda on lihtsam öelda pärast, kui see mängumootor meil käima läheb ja ning näha on, et milline väsimus reisimisest ja mängudest tuleb. Ma usun, et pigem on tähtis palju mängida, sest praktika on alati parem, kui lihtsalt trennis teoreetiliselt neid asju läbi teha. Mäng on hoopis teine kui trenn. Ma pooldan seda, et meil on kaheksa mängu ees tulemas," arvas 25-aastane nurgaründaja, kes klubitasandil mängib Jaapanis.

Kontrollkohtumisi alustab Eesti võrkpallimeeskond Göteborgis, kus laupäeval ja pühapäeval mängitakse Rootsiga.

Toimetaja: Anders Nõmm

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