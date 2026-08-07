Eesti profitiim võitis Himaalaja velotuuril parima meeskonna auhinna

Martin Laas tegi velotuuril eduka debüüdi Li Ning Starsi spordidirektorina.

Eestlastest pälvis Mihkel Räim 16., Oskar Küüt 17. (mõlemad Quick Pro Team; +1.12), Vahtra 55. (+9.36) ja Nisu 72. koha (+10.58). Quick Pro Teamist oli kokkuvõttes parim kuuenda koha pälvinud Küprose rattur Andreas Miltiadis (+0.54).

Individuaalselt võitis velotuuri Raman Tsishkou (Li Ning Star), jättes vaid kolme sekundiga teiseks eestlaste Oskar Nisu ja Norman Vahtra tiimikaaslase Alexander Konychevi (China Anta – Mentech Cycling Team). Kolmanda koha sai Petr Rikunov (Wheeltop Rotor Chengdu Team; +0.48), vahendab EJL.ee.

Hiinas lõppenud viiepäevasel Himaalaja velotuuril (UCI 2.1) pälvis parima meeskonna auhinna Quick Pro Team, edestades üldarvestuses tugevaid Hiina klubisid Wheeltop Rotor Chengdu Team ja Li Ning Star.

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