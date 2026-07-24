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Ärmi tiimikaaslased tegid Poolas eestlase jaoks head tööd

Jalgrattasport
Rait Ärm.
Rait Ärm. Autor/allikas: Energus Cycling Team
Jalgrattasport

Poolas jätkuval Dookola Mazowsza velotuuri (UCI 2.2) teisel etapil (162,9 km) finišeeris Rait Ärm (Energus Cycling Team) suures grupifinišis neljandana.

Võidu pälvis prantslane Paul Hennequin (Euskatel – Eskadi; 3:38.16), edestades poolakat Michal Pomorskit (ATT Investments), hollandlast Johan Dorusseni (Metec – Solarwatt p/b Mantel) ja Ärmi. Richard Ründva (Team Novo Nordisk Development) sai 30. koha, vahendab ejl.ee.

"Kohe stardist läks neljane atrõõv ja meie hakkasime sõitu kontrollima. Saime mõnelt tiimilt abi ka," ütles Ärm etapi järel. "Sõidu teises pooles saime jooksikud kätte ning hakkas kõva sõda pihta ja üritati jälle eest ära sõita. Mu tiimikaaslased tegid super töö ja lõpuks tuli ikkagi grupifiniš, kus sprintisin ennast neljandaks."

Tänu preemiasekunditele kerkis Pomorski uueks velotuuri üldliidriks. Ärm kaotab talle kolme ja sakslane Jonathan Malte Rottmann (Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur) 15 sekundiga. Ründva jätkab kokkuvõttes 38. positsioonil.

Velotuuri kolmas etapp sõidetakse Teresini lähiümbruses (171,2 km).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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