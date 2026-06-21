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Eesti ujuja tegi MK-sarjas karjääri parima etteaste

Ujumine
Jaan Pasko
Jaan Pasko Autor/allikas: Eesti Ujumisliit
Ujumine

Eesti ujuja Jaan Pasko teenis Portugalis Setubalis toimuval avaveeujumise maailmakarikaetapil kaks korda koha 20 tugevama hulgas.

Laupäeval oli kavas 10 km distants, kus Pasko oli ajaga 1:44.28,80 kokkuvõttes 18. Ühtlasi tähistas see tema parimat kohta MK-etappidel. Võitis ungarlane David Betlehem, kellele eestlane kaotas minuti ja viie sekundiga.

Pühapäeval oli kavas 3 km väljalangemissprint. Selle formaadi järgi ujutakse 1500 meetrit, siis 1000 meetrit ja lõpuks 500 meetrit ning vooru järel langevad aeglasemad välja.

Teisest eelujumisest pääses Pasko paremuselt üheksandana edasi poolfinaali (16.55,80). Sinna jõudis kummastki eelujumisest kümme paremat. Kokku oli esimeses eelujumises 24 ja teises 22 startijat.

Poolfinaalis ehk 1000 meetris jäi igapäevaselt Saksamaal treeniv Pasko üheksandale kohale (10.38,80) ehk edasipääsust kaugele. Kokkuvõttes tähendas see 19. kohta.

Finaalis ehk 500 meetris võitis sakslane Oliver Klemet (4.15,30).

Pasko hooaja põhieesmärk on augusti alguses peetav Pariisi avavee EM.

Toimetaja: Siim Boikov

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