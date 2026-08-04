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Treener Hein: praegu on suurem valu möödas ja Pasko jätkab võistlemist

Ujumine
Ujumise EM
Ujumise EM Autor/allikas: SCANPIX / Nathan B?cle/SIPA
Ujumine

Teisipäeval Pariisis alanud avaveeujumise Euroopa meistrivõistlustel katkestas Eestit esindav Jaan Pasko meeste 10 kilomeetri distantsi pärast ligikaudu viie kilomeetri läbimist ujumise ajal saadud vigastuse tõttu.

19-aastane Pasko parandas võistluse käigus järjepidevalt oma positsiooni ning oli enne kuuenda kilomeetri algust tõusnud kõrgele 14. kohale. Viienda ringi keskel sai eestlane konkurendilt tugeva löögi kannaga vastu kätt. Löök osutus sedavõrd tugevaks, et Pasko oli sunnitud võistluse katkestama. Euroopa meistritiitli võitis vaatemängulise lõpuspurdiga sakslane Florian Wellbrock.

Avaveeujumise koondise peatreener Silver Heina sõnul vaatas vigastada saanud Pasko üle Saksamaa koondise arst ja esialgne seis on julgustav. "Suurem valu on praeguseks möödas. Hetkeseisuga jätkab Jaan võistlemist," sõnas Hein ujumisliidu pressiteate vahendusel.

"Muidugi on ta, nagu iga sportlane, kes sunnitud tervislikel põhjustel võistluse pooleli jätma, pettunud. Samas näitas ta enne katkestamist väga head minekut ning usun peale paari päeva puhkust ja taastumist ning tal on reedel võimalik knockout-sprindis uuesti kõrgete kohtade eest võidelda."

Hein lisas, et avaveeujumist võibki pidada kontaktspordialaks, kus tihe konkurents ja füüsilised kokkupõrked kuuluvad paratamatult võistluse juurde.

Paskol on Euroopa meistrivõistluste kavas reedel, 7. augustil kolme kilomeetri knockout-sprint. Laupäeval, 8. augustil, kuulub ta koos Kirke Mõtsniku, Evalotta Victoria Aabramsi ja Erik Mäesepaga Eesti teatevõistkonna koosseisu.

Toimetaja: Siim Boikov

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