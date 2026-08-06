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Eesti avaveeujuja pälvis EM-i debüüdil 24. koha

Ujumine
Evalotta Victoria Aabrams
Evalotta Victoria Aabrams Autor/allikas: A. Karekla / EUL
Ujumine

Pariisis jätkusid kolmapäeval avaveeujumise Euroopa meistrivõistlused naiste 5 km distantsiga, kus Eestit esindas 21-aastane Evalotta Victoria Aabrams.

Tiitlivõistluste debüüdi teinud eestlanna lõpetas võistluse 24. kohaga ajaga, kaotades Euroopa meistriks tulnud itaallannale Ginevra Taddeuccile ligi üheksa minutiga.

"Võistluspaik on väga lahe ja üldine emotsioon on positiivne. Ujumisest rääkides oleksin pidanud kiiremini alustama, aga vooluga on ikka harjumatu ujuda," sõnas Aabrams.

Võistluse alguses ei õnnestunud eestlannal juhtgrupiga kaasa minna. Distantsi lõpuosas tõusis ta ühe koha võrra ning lõpetas oma esimese täiskasvanute tiitlivõistluse 24. kohaga. Kokku oli stardis 26 ujujat.

"Juba stardist panid naised ulmelise tempoga minema. Evalotta oleks pidanud julgemalt alustama. Positiivne on see, et ta sai siit väärtusliku kogemuse ja järgmistel startidel on sellest kindlasti abi," lausus avaveeujumise peatreener Silver Hein.

Euroopa meistriks tuli Taddeucci ajaga 1.02.31,2. Hõbemedali võitis ungarlanna Viktoria Mihalyvari Farkas ning pronksi itaallanna Barbara Pozzobon.

Eesti avaveekoondise võistlused jätkuvad reedel, 7. augustil, kui on kavas kolme kilomeetri knockout-sprint. Naiste arvestuses stardivad Evalotta Victoria Aabrams ja Kirke Mõtsnik, meeste võistlusel Jaan Pasko ja Erik Mäesepp. 

Toimetaja: Lisette Holst

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