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Konkurendi löök katkestas Pasko lootustandva EM-i debüüdi

Ujumine
Jaan Pasko
Jaan Pasko Autor/allikas: Anastassia Karekla / EUL
Ujumine

Eesti avaveeujuja Jaan Pasko pidi Pariisis peetavatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel meeste 10 kilomeetri distantsi katkestama pärast seda, kui sai võistluse käigus konkurendilt tugeva löögi õla- ja käepiirkonda.

19-aastane Pasko tegi enne katkestamist väga korraliku võistluse. Võistluse alguses paiknes ta neljandas kümnes, kuid hakkas seejärel kiiresti kohtadega tõusma. Kui 3,1 kilomeetri järel oli eestlane 31. kohal, siis 4,4 kilomeetri vaheajapunktis tõusis ta juba 17. ning 5,6 kilomeetri järel oli koguni 14. positsioonil.

Paraku jäi see tema viimaseks fikseeritud vaheajaks. Pasko katkestas veidi hiljem võistluse pärast kokkupõrget teise ujujaga, mille käigus sai ta tugeva löögi õla- ja käepiirkonda. Esialgse info kohaselt võis vigastuse tagajärjel õlg liigesest välja minna.

Ujumisliidu teatel peaks Pasko startima taas reedel, 7. augustil 3 km knockout sprindis ja laupäeval, 8. augustil Eesti koondise koosseisus segateateujumises.

Euroopa meistritiitli võitis sakslane Florian Wellbrock ajaga 1.55.18,39. Hõbemedali teenis ungarlane David Betlehem (+2.14), pronks läks samuti Saksamaale Oliver Klemetile (+6.46).

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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