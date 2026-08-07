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Eestlased langesid EM-il välja esimese ujumise järel

Ujumine
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Kirke Mõtsnik
Kirke Mõtsnik Autor/allikas: Hanna Kasvio
Ujumine

Pariisis toimuvatel avaveeujumise Euroopa meistrivõistlustel selgusid reedel medalivõitjad 3 km väljalangemisvõistlusel.

Väljalangemisvõistluse formaat koosneb kolmest järjestikusest etapist. Esmalt peetakse kaks 1500 meetri eelujumist, kust pääseb mõlemast kümme kiiremat poolfinaali. Poolfinaalis ujutakse 1000 meetrit ning edasi finaali liigub kümme sportlast. Finaalis jagatakse medalid välja 500 meetri sprindis.

Eesti naistest olid võistlustules Kirke Mõtsnik ja Evalotta Aabrams. Mõtsnik sai esimeses eelujumises 16 naise konkurentsis 13. koha (17.51,0). Ta kaotas viimasena poolfinaali jõudnud tšehhitarile Julie Pleskotovale veidi rohkem kui poole minutiga. Aabrams lõpetas teises eelujumises viimasel ehk 15. kohal (18.58,7).

Euroopa meistriks tuli sakslanna Isabel Gose, kes edestas finaalis ungarlannat Bettina Fabianit ja itaallannat Ginevra Taddeuccit vastavalt 3,1 ja 3,7 sekundiga.

Keskpäeval algas Seine'i jõel meeste võistlus, kus eestlastest osalesid Jaan Pasko ja Erik Mäesepp. Pasko oli sunnitud trauma tõttu katkestama juba esimese 100 meetri järel. Mäesepp lõpetas oma ujumises 18 sportlase seas viimasena (17.05,8).

Finaalis pani oma paremuse maksma ungarlane David Betlehem. Talle järgnesid prantslased Marc-Antoine Olivier (+3,2) ja Logan Fontaine (+3,5).

Toimetaja: Henrik Laever

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