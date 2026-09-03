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Renet Vanker: mängupilt oli kõvasti etem, aga suudame juurde panna

Võrkpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Võrkpalli Eesti koondis

EM-finaalturniiriks valmistuv Eesti meeste võrkpallikoondis pidas neljapäeval esimese kolmest kontrollmängust kodusel turniiril Kalevi spordihallis. Slovakkia alistati 3:0.

Eesti koondise esimesed kontrollmängud leidsid aset juba eelmisel nädalal, kui võõrsil mängiti kolm korda Rumeeniaga. Sidemängija Renet Vankeri hinnangul näidati Slovakkia vastu märksa paremat mängupilti kui eelmisel nädalal.

"Loodan, et suudame ikkagi natukene juurde panna, aga võrreldes eelmise nädalaga oli mängupilt kõvasti etem. Seal kuidagi ei õnnestunud serv, blokk, kaitse, rünnak. Täna saime oma asjadega hästi hakkama," ütles Vanker ERR-ile.

Mille kallal tuleb enne EM-i veel tööd teha? "Servil saab kindlasti veel juurde panna. Ja kaitses. Täna blokk toimis hästi, rünnak toimis hästi. Usun, et need elemendid on meil enam-vähem käpas, aga kui tahame ka tugevamatele vastastele ohtlik olla, siis peab serv olema stabiilsem ja kindlasti natukene tugevam," märkis Vanker.

Nurgaründaja Robert Täht tegi Slovakkia vastu vigastuse tõttu kaasa ainult esimese geimi. "Tahaks loota, et ei juhtunud midagi tõsist. Juba eile (kolmapäeval - toim.) andis trennis sama koht tunda. Hommikul tegelesime sellega ja õhtuks oli parem, aga mängus oli üks olukord, kus lõi valu jälle sisse. Tundus targem mäng pooleli jätta," selgitas Täht. "Loodetavasti õnnestub homme [arsti juurde] aeg saada. Vaadatakse üle, kas on midagi tõsisemat või mitte."

Reedel läheb Eesti koondis kontrollmängus vastamisi Lätiga ja laupäeval kohtutakse Ukrainaga.

Toimetaja: Henrik Laever

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