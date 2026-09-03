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Meeste võrkpallikoondis sai kindla võidu Slovakkia üle

Võrkpalli Eesti koondis
Võrkpalli kontrollmäng: Eesti - Slovakkia.
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Võrkpalli Eesti koondis

Euroopa meistrivõistlusteks valmistuv Eesti meeste võrkpallikoondis alistas neljapäeval Kalevi spordihallis toimunud kontrollmängus Slovakkia 3:0 (25:22, 25:22, 25:16).

Eesti veetis suurema osa esimesest geimist tagaajaja rollis, aga vahet kolmest punktist suuremaks ei lubanud. Teine geim kulges samuti tasavägiselt, kuni Eesti võitis seisult 15:16 neli punkti järjest ja enam tagasi ei vaadanud. Kolmandas geimis läks Eesti kiiresti eest ära ning juhtis parimal hetkel koguni kümne punktiga.

Vastavalt kokkuleppele mängiti ka neljas geim, mille võitis Eesti 25:21.

Eesti kasuks tõi Märt Tammearu 16 punkti (+14; kolm ässa ja neli blokki), Renee Teppan ja Andres Jefanov lisasid kumbki seitse silma (+3 ja +3). Tristan Täht, Alex Saaremaa ja Andri Aganits panustasid kõik kuue punktiga (+1, +4, +4). Eesti vastuvõtt oli 40%, rünnak 55%, blokist saadi 10 punkti ning servil löödi seitse ässa ja eksiti 24 pallingul.

Eesti koondisel seisab kodusel kontrollturniiril ees veel kaks kohtumist. Reedel algusega kell 16.00 mängitakse Lätiga ning laupäeval algusega kell 19.00 kohtutakse Ukrainaga.

Järgmisel nädalal alustab rahvuskoondis EM-finaalturniiri Tamperes, kus mängitakse alagrupis Serbia, Taani, Belgia, Hollandi ja võõrustaja Soomega.

Eesti koondise koosseis kontrollturniiril:

Sidemängijad: Kusti Nõlvak, Renet Vanker
Diagonaalründajad: Andres Jefanov, Renee Teppan
Nurgaründajad: Karli Allik, Albert Hurt, Timo Lõhmus, Märt Tammearu, Robert Täht, Tristan Täht
Temporündajad: Andri Aganits, Marx Aru, Alex Saaremaa, Mihkel Varblane
Liberod: Silver Maar, Alari Saar

Toimetaja: Henrik Laever

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