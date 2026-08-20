Tallinna MK-etapi kvalifikatsioonist eestlased põhiturniirile ei pääsenud

Kolmapäeval alustasid kvalifikatsiooniturniiri naised. Maret Kuuse ja Laura-Liisa Maiste (16. asetus) kaotasid avaringis 0:2 (15:21, 23:25) Tšehhi paarile Laura Kubistovale ja Amalie Tonovale (1. asetus). Merike Errit ja Lenna Kuusik (14.) jäid 0:2 (14:21, 19:21) alla šveitslannadele Livia Stolzile ja Jasmine Wandelerile (3.), Kirke Liise Lukas ja Emma Lust (15.) kaotasid samuti 0:2 (7:21, 12:21) Ungari õdedele Chiara ja Karmen Honti-Majorosele (2.), vahendab Volley.ee.

Neljapäeval kell 8.30 algaval põhiturniiril on eestlannadest võistlustules neli paari: esimese asetusega Heleene Hollas ja Liisa Remmelg, kuuenda asetusega Eva Liisa Kuivonen ja Liisa-Lotta Jürgenson, Keira Lukas ja Sandra Lepp (13.) ning Marta-Mia Ploomipuu ja Hannemai Hanimägi (15.).

Meeste kvalifikatsioonis osalesid Eestist Karl Rinaldo ja Nils Rühka (14. asetus) ning Karl Maidle ja Joosep Põldma (11.). Rinaldo ja Rühka tunnistasid avaringis taanlaste Kristoffer Abelli ja Christian Lundby Anderseni (3.) 2:0 (21:12, 21:10) paremust. Maidle ja Põldma kaotasid 0:2 (17:21, 20:22) kuuenda asetusega Poola paarile Mikolaj Kaczmarekile ja Marcel Wanatile.

Meeste põhiturniir algab neljapäeval kell 12.30. Eestit esindavad esimese asetusega Mart Tiisaar ja Dmitri Korotkov, Siim Ennemuist ja Patrik Parijõgi (14.), Jaan Rebel ja Kaur Erik Kais (15.) ning Urmas Piik ja Armin Kender (16.).

Vabaduse väljakul peetav Tallinna MK-etapp toimub laupäevani.