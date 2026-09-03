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Rootsi hakkas vastu, aga favoriit Itaalia teenis siiski koha medalimängudel

Võrkpall
Võrkpalli naiste EM. Itaalia - Rootsi
Võrkpalli naiste EM. Itaalia - Rootsi Autor/allikas: CEV
Võrkpall

Itaalia naiste võrkpallikoondis alistas Euroopa meistrivõistlustel Rootsi 3:1 (21:25, 26:24, 25:21, 25:23) ja pääses edasi nelja parema hulka.

Pariisi olümpiavõitja ja valitseva maailmameistri jaoks oli tegemist senise turniiri kõige raskema katsumusega. Kuigi alagrupis kaotati geim ka Prantsusmaale, siis selleks momendiks oli edasipääs tagatud.

Veerandfinaalis Rootsiga asus Itaalia samuti kiirelt juhtima 6:2 ja 11:6, kuid Rootsi tuli järele ja mängis geimi lõpu paremini. Teine geim möödus tasavägiselt ja kuigi Rootsi pääses ette 23:21, kuulusid otsustavad punktid itaallannadele.

Kolmas geim möödus Itaalia eduseisus, kuid Rootsi jõudis viigini 21:21. Siis aga teenis Itaalia neli punkti järjest ja jõudis poolfinaalist ühe geimivõidu kaugusele. Neljandas geimis juhiti 20:17, kuid Rootsi vastas viie punktiga järjest. Itaalia aga tegi omakorda 4:0 spurdi ja võitis kohtumise teiselt matšpallilt.

Samad koondised olid vastamisi ka alagrupiturniiril ja siis sai Itaalia palju kindlama 3:0 (25:18, 25:23, 25:14) võidu.

Poolfinaalis läheb Itaalia vastamisi Poola või Hollandiga.

Edasi nelja hulka jõudis ka Serbia naiskond, kes sai jagu Kreekast 3:0 (25:14, 25:20, 25:17). Serbia jääb ootama vastast veerandfinaalist Türgi - Saksamaa.

Võrkpalli naiste Euroopa meister selgub pühapäeval, 6. septembril Istanbulis.

Toimetaja: Siim Boikov

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