Eesti naiste võrkpallikoondis kaotas Rootsile kuivalt

Kui esimene geim kuulus kindlalt vastastele, siis teises geimis oli Eesti suurema osa mänguajast juhtimas. Eesti oli geimi lõpus peal 23:20, aga siis teenisid rootslannad neli punkti järjest. Eesti võttis kaks järgmist ja sai seisul 25:24 geimpalli, aga otsustavatel hetkedel oli Rootsi parem.

Kolmandat geimi alustas Rootsi hoogsamalt, aga geimi keskel mäng võrdsustus. Viimane viigiseis oli tablool 19:19, misjärel võttis Rootsi järgmisest kuuest punkti viis ja asus juhtima 24:20. Lõpuks võideti 25:21.

Eesti rünnak oli 43 ja vastuvõtt 32 protsenti, blokist saadi kolm ja servilt kaks punkti. Rootsi vastavad näitajad olid 47 ja 41 protsenti, üheksa ja kuus punkti.

Eesti paremad punktitoojad olid Carmel Vares ja Silvia Pertens 13 (vastavalt +6 ja +8) ning Kertu Laak 12 punktiga (+8). Rootsi toetus suuresti Isabelle Haaki ründevõimsusele - tema arvele jäi 27 punkti (+21).

Pühapäeval mängib Eesti naiskond Aserbaidžaaniga, kes pidi samuti tunnistama Rootsi kolm-null paremust.