Favoriidid Türgi ja Itaalia jõudsid kolme geimiga veerandfinaali

Kodustel võrkpalli naiste Euroopa meistrivõistlustel pääses viimasena veerandfinaali Türgi, kes oli kaheksandikfinaalis kindlalt üle Aserbaidžaanist 3:0 (25:14, 25:16, 25:22).

Kui esimeses kahes geimis võitja osas kahtlust ei tekkinud, siis kolmandas said aserid kindlamalt vastu. Kui valdavalt juhtis mõne punktiga siiski Türgi, mängis Aserbaidžaan tabloole viigiseisud 20:20 ja 21:21. Otsustavatel hetkedel oli Türgi siiski üle.

Alagrupis neli mängu võitnud, aga viimases voorus Poola paremust tunnistama pidanud Türgi läheb veerandfinaalis vastamisi Saksamaaga, kes oli hoopis keerulisemas kohtumises üle Belgiast 3:2 (20:25, 25:21, 25:20, 25:27, 15:8).

Oodatult on kaheksa hulgas ka Pariisi olümpiavõitja ja valitsev maailmameister Itaalia, kes võitis alagrupis kõik viis kohtumist ja loovutas geimi alles viimases voorus Prantsusmaale. Kaheksandikfinaalis pandi Bulgaaria aga kindlalt 3:0 (25:18, 25:13, 25:13) paika.

Veerandfinaalis ootab neid Rootsi, kes oli geimigi loovutamata üle Tšehhist. Selle paari võitja läheb poolfinaalis vastamisi kas Poola või Hollandiga. Türgi - Saksamaa veerandfinaali võitja kohtub nelja hulgas Serbia või Kreekaga.

Võrkpalli naiste EM kestab pühapäeva, 6. septembrini.