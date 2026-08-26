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Suurorg: Ungaril on meist lühem rotatsioon, aga tugevad pikad

Korvpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondis valmistub Miskolcis neljapäevaseks MM-valikmänguks Ungari vastu. Sarnaselt meeskonna peatreenerile Heiko Rannulale tõdeb mängujuht Kasper Suurorg, et võtmeküsimuseks on tempoga harjumine.

Eesti koondise kolmapäeva õhtul toimunud saalitrennis oli maskiga mees - Henri Drell - ning küünarnukitoega mees Kasper Suurorg, kelle sõnul on meeskonnas meeleolud head. Trennis käidi läbi vastaste põhiliikumised.

"Teame, kuidas nad mängivad, meil on mingi pilt ees," tõdes Suurorg. "Kindlasti tuleb kohe mängu alguses tempoga harjuda ja just enda tempot peale suruda. Nad mängivad kaitses kate-katet agressiivselt, kuid tegelikult nii agressiivsed ei ole, kui võib-olla Leedu eelmisel nädalal. Peame oma tempo peale suruma ja kindlasti tähelepanelikud olema."

Mängujuhi sõnul käsi talle enam valu ei tekita ning ta on neljapäevaseks mänguks valmis. "Mingil määral ebamugavust on tunda, aga see pole midagi sellist, mis mind väljakul segaks. Olen sada protsenti terve ja valmis mängima," kinnitas Suurorg.

"Neil on kaks väga head pikka, üks on rohkem korvi all mängiv, ja siis muidugi see kodustatud Valencia pikk [Nate Reuvers]," loetles Suurorg Ungari põhitegijaid. "Põhirõhk on temal: oskab väljas mängida, oskab korvi all mängida. Väga liikuv ja osav mängija. Samuti on neil tagaliinis hea skoorija, tark mängujuht. Üldiselt on neil lühem rotatsioon kui meil, põhipikad on aga päris tugevad," lisas ta.

Toimetaja: Anders Nõmm

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