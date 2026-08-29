Mäeuibo jõudis mäestlaskumise MM-il kindlalt finaali

Kvalifikatsiooni kiireim oli uusmeremaalane Lachlan Stevens-Mcnab ajaga 3.34,010. Mäeuibo jäi parimast 12,307 sekundi kaugusele, vahendab ejl.ee.

"Läksin kvalifikatsioonis tegema puhast sõitu, et finaali pääseda ja vältida velje või rehvi lõhkumist," ütles 49. koha saanud Mäeuibo. "Sõiduga olen enam-vähem rahul, aga finaalis proovin veel kiirust juurde leida."

Kokku pääses laupäevasele finaalvõistlusele 80 mäestlaskujat.