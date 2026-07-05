Vigastuspausilt naasnud Mäeuibo otsis MK-etapil õiget sõidurütmi

Esimest aastat eliitmeeste klassis võistlev Mäeuibo sai esimeses kvalifikatsioonisõidus kirja 80. tulemuse ajaga 3.48,819 ja teises kvalifikatsioonisõidus 57. tulemuse ajaga 3.46,115. Finaali pääses 30 kiireimat, vahendab ejl.ee.

"Esimene treeningpäev kulges paljude vigadega ja head tunnet ei leidnud," ütles Mäeuibo. "Kvalifikatsiooni hommikuses trennis tundsin end juba palju paremini. Esimese kvalifikatsioonisõidu algus oli väga hea, kuid raja keskel tegin kaks suurt viga ning enne viimast vaheajavõtupunkti läks velg katki."

"Teises kvalifikatsioonis tegin juba teises kurvis suure vea, millega kaotasin palju aega ega leidnud enam head tunnet," jätkas Mäeuibo. "Loodan, et järgmisel MK-etapil Andorras suudan juba treeningpäeval hea enesetunde leida, et sealt edasi kiirust kasvatada."

Finaalis pälvis MK-etapivõidu inglane Jordan Williams ajaga 3.25,767. Talle järgnesid ameeriklane Asa Vermette (+0,961) ja kanadalane Jackson Goldstone (+1,393).