Mäeuibo sai mäestlaskumise MM-il 48. koha
Itaalias Val di Soles peetud mäestlaskumise maailmameistrivõistlustel pälvis esimest aastat eliitmeeste konkurentsis võistelnud Riko Mäeuibo 48. koha.
Mäestlaskumise maailmameistriks krooniti kanadalane Jackson Goldstone, kelle ajaks mõõdeti finaalsõidus 3.28,785. Hõbemedali teenis uusmeremaalane Lachlan Stevens-McNab (+0,695) ja pronksmedali britt Jordan Williams (+0,702).
Mäeuibo jäi Goldtone'ist 17,456 sekundi kaugusele, mis andis eestlasele 48. tulemuse. "Läksin finaalis suruma, aga kahjuks tegin liiga palju pisivigu, kuhu läks väärtuslikku aega kaduma," ütles Mäeuibo.
Eliitnaiste sõidus olid kolm paremat austerlanna Valentina Höll (4.01,558), šveitslanna Lisa Baumann (+,1728) ja inglanna Harriet Harnden (+2,046).
Toimetaja: Anders Nõmm