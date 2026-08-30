Mäeuibo sai mäestlaskumise MM-il 48. koha

Eliitnaiste sõidus olid kolm paremat austerlanna Valentina Höll (4.01,558), šveitslanna Lisa Baumann (+,1728) ja inglanna Harriet Harnden (+2,046).

Mäeuibo jäi Goldtone'ist 17,456 sekundi kaugusele, mis andis eestlasele 48. tulemuse. "Läksin finaalis suruma, aga kahjuks tegin liiga palju pisivigu, kuhu läks väärtuslikku aega kaduma," ütles Mäeuibo.

Mäestlaskumise maailmameistriks krooniti kanadalane Jackson Goldstone, kelle ajaks mõõdeti finaalsõidus 3.28,785. Hõbemedali teenis uusmeremaalane Lachlan Stevens-McNab (+0,695) ja pronksmedali britt Jordan Williams (+0,702).

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