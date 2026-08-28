Lõiv alustas maastikuratturite MM-i 21. kohaga

Tihedas finišiheitluses napsas endale maailmameistritiitli austerlanna Laura Stigger, edestades inglannat Evie Richardsit ja šveitslannat Sina Freid. Lõiv jäi parimale alla 57 sekundiga ja sai 21. koha, vahendab ejl.ee.

"Üllatasin stardis seekord eelkõige iseennast. Läksin oma plaaniga ja liikusin kohe ettepoole," sõnas Lõiv. "Esimest korda mäest üles minnes jäin teise sõitja tõttu rajapiirdesse kinni ning pidin rattalt maha tulema ja jooksma. See ajas rütmi veidi sassi."

"Teist korda samale mäele minnes rabistasin vist liiga palju," jätkas Lõiv. "Eesoleva sõitja hoog rauges ja jäin jälle tagarattasse kinni ning leidsingi ennast külili maas. Tuju läks ära, sest tundus, et olen grupis viimane. Korra käis juba peast läbi, et äkki võetakse mind niimoodi üldse maha."

"Edasi sõitsin mõttega, et iga järgmine ring jääb mu viimaseks. Pingutasin sellegipoolest ja sain enda ees oleva pisikese grupi kätte, aga olin endast juba päris palju andnud ja veeresin sealt üle finišijoone grupi viimasena," lisas ta.

Eliitmeeste lühirajasõidus olid kolm paremat prantslane Adrien Yves Claude Boichis, inglane Charlie Aldridge ja prantslane Luca Martin.

Kuni 23-aastaste naiste lühirajasõidus krooniti maailmameistriks šveitslanna Monique Halter. Mairit Kaarjärv sai 39. tulemuse.

Kuni 23-aastaste meeste konkurentsis oli võidukas šveitslane Nicolas Halter. Matthias Mõttus teenis 40. koha.

Nais- ja meesjuunioridele peeti neljapäeval olümpiakrossid. Naisjuunioride klassis tuli maailmameistriks šveitslanna Anja Grossmann. Loore Lemloch lõpetas võistluse 55. kohal. Meesjuunioride seas võidutses austraallane Connor Wright. Herlen Kajo pälvis 68. koha.

Maailmameistrivõistlused jätkuvad reedel mäestlaskumistega. Eestlastest on stardis Riko Mäeuibo.