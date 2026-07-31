Lõiv sai maastikuratturite EM-i lühirajasõidus 11. koha

Euroopa meistriks krooniti šveitslanna Sina Frei ajaga 20.29. Hõbemedali võitis samuti Šveitsi rattur Alessandra Keller, kes kaotas võitjale nelja sekundisajandikuga. Pronksi teenis rootslanna Jenny Rissveds seitsme sajandiksekundilise kaotusega. Lõiv lõpetas võistluse võitjast ühe minuti ja 22 sekundi kaugusel.

"Võtsin võistluse eesmärgiks, et sõidan alguse erksamalt ja proovin heale positsioonile saada, mis õnnestus väga hästi," ütles Lõiv Eesti Jalgratturite Liidu pressiteate vahendusel. "Paraku lasin end ühel tehnilisel laskumisel rajalt välja trügida ja seetõttu kaotasin oma positsiooni. Järgmisel kahel ringil pingutasin tugevalt ja suutsin end suurema grupi saba peale saada, kus sõit käis kohtadele seitsmendast kümnendani."

Lõivu sõnul andis varasem pingutus hiljem tunda. "Seejärel sain aga aru, et panin natuke üle ja langetasin tempot. Viimased kaks ringi sõitsin koos taanlanna ja sakslannaga 10.–12. koha nimel. Lõpuspurdiga pidin leppima 11. tulemusega," lisas ta.

Kuni 23-aastaste naiste arvestuses sai Mairit Kaarjärv 26. koha ning sama vanuseklassi meeste seas lõpetas Matthias Mõttus 27. positsioonil.

Euroopa meistrivõistlused jätkuvad reedel teatesõiduga, nädalavahetusel selguvad medalivõitjad olümpiakrossis.