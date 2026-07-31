X!

Lõiv sai maastikuratturite EM-i lühirajasõidus 11. koha

Jalgrattasport
Janika Lõiv
Janika Lõiv Autor/allikas: Erakogu
Jalgrattasport

Eesti parim naismaastikurattur Janika Lõiv saavutas Šveitsis Monteceneris alanud Euroopa meistrivõistlustel lühirajasõidus 11. koha.

Euroopa meistriks krooniti šveitslanna Sina Frei ajaga 20.29. Hõbemedali võitis samuti Šveitsi rattur Alessandra Keller, kes kaotas võitjale nelja sekundisajandikuga. Pronksi teenis rootslanna Jenny Rissveds seitsme sajandiksekundilise kaotusega. Lõiv lõpetas võistluse võitjast ühe minuti ja 22 sekundi kaugusel.

"Võtsin võistluse eesmärgiks, et sõidan alguse erksamalt ja proovin heale positsioonile saada, mis õnnestus väga hästi," ütles Lõiv Eesti Jalgratturite Liidu pressiteate vahendusel. "Paraku lasin end ühel tehnilisel laskumisel rajalt välja trügida ja seetõttu kaotasin oma positsiooni. Järgmisel kahel ringil pingutasin tugevalt ja suutsin end suurema grupi saba peale saada, kus sõit käis kohtadele seitsmendast kümnendani."

Lõivu sõnul andis varasem pingutus hiljem tunda. "Seejärel sain aga aru, et panin natuke üle ja langetasin tempot. Viimased kaks ringi sõitsin koos taanlanna ja sakslannaga 10.–12. koha nimel. Lõpuspurdiga pidin leppima 11. tulemusega," lisas ta.

Kuni 23-aastaste naiste arvestuses sai Mairit Kaarjärv 26. koha ning sama vanuseklassi meeste seas lõpetas Matthias Mõttus 27. positsioonil.

Euroopa meistrivõistlused jätkuvad reedel teatesõiduga, nädalavahetusel selguvad medalivõitjad olümpiakrossis.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Samal teemal

jalgrattauudised

08:49

Lõiv sai maastikuratturite EM-i lühirajasõidus 11. koha

30.07

Ragilo võitis Taani velotuuril vahefinišite auhinna

28.07

Kangert Pogacarist: fenomen, mida on üritatud lahti muukida

28.07

Ebras osaleb esimese Eesti ratturina naiste Prantsusmaa velotuuril

28.07

Teeäär ja Suppi näitasid noorte maastikurattasõidu EM-il häid sõite

27.07

Hollandi meedia: Mihkels liitub Belgia tipptiimiga

27.07

Wiebes tegi Poola velotuuril puhta töö, Ebras aitas tiimikaaslaseid

26.07

Jurtšenko: Käesolev kümnend on igal juhul Pogacari kümnend

26.07

Tadej Pogacar võitis viiendat korda Tour de France'i

26.07

Ärm sai Dookola Mazowsza velotuuri üldarvestuses teise koha

26.07

Ebras tippude järel saadud viiendast kohast: võin selle üle uhke olla

25.07

Ebras oli Poola velotuuri teisel etapil viies, võitis taas Wiebes

25.07

Tour de France'i finaaletappi lühendati pea 50 km võrra

25.07

Kuss kukkus kahel korral, Carapaz võttis etapivõidu

25.07

Elva rattamaratoni võitsid Mäeuibo ja Leinonen

25.07

Ebras alustas kõrgetasemelist Poola velotuuri

24.07

Pogacar Alpe d'Huezi tipus: atmosfäär oli hullumeelne

24.07

Ülivõimas Pogacar võttis kuulsal tõusul etapivõidu ja Pantani rekordi

24.07

Ärmi tiimikaaslased tegid Poolas eestlase jaoks head tööd

23.07

Tour de France'il püütakse öiste testidega mikrodoosijaid tabada

sport.err.ee uudised

13:41

Eesti neljapaat peab EM-il leppima B-finaaliga

13:09

FIFA presidendi vanemnõunik astus tagasi

12:30

Maailma Poksiliit lubab Venemaa poksijad oma lipu alla võistlema

11:57

Aasia jalgpalliliit astus FIFA erainvesteeringute plaani vastu

11:32

Rootsi jalgpallifännid vandaalitsesid Tallinna Lilleküla staadionil

11:31

Bigbank/Kalev täiendas koosseisu ameeriklasest keskmängijaga

10:56

FIFA jätkab erainvesteeringute plaaniga: keegi ei müü jalgpalli

10:19

Lajal sammus kindla võiduga Vancouveri Challengeri poolfinaali

09:48

TÄNA OTSE | Nõmme United võõrustab tabeli punast laternat Narva Transi

09:24

Suri Itaalia jalgpallilegend Franco Baresi

08:49

Lõiv sai maastikuratturite EM-i lühirajasõidus 11. koha

08:15

Mölder pääses Dublini M15 turniiril veerandfinaali

30.07

Flora pääses Konverentsiliigas penaltitega edasi

30.07

Fourmaux ja Virves haarasid Soomes liidrikohad

30.07

Eesti golfimängijad alustasid kodust tippturniiri hea hooga

30.07

ETV spordisaade, 30. juuli

30.07

Lisaajal lagunenud Levadia langes Konverentsiliigast välja

30.07

U-18 korvpallikoondis alistas Slovakkia ja säilitas koha A-divisjonis

30.07

Anier lõi Paide eurosarjas järgmisesse ringi, Kalju imet ei teinud

30.07

Nuudi ja Roots püsivad Soomes võidulainel

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo