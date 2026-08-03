Lõiv saavutas maastikuratturite EM-i olümpiakrossis kümnenda koha

Kodupubliku rõõmuks krooniti Euroopa meistriks šveitslanna Sina Frei, kes läbis võistlusmaa ajaga 1.26,17. Hõbemedali teenis tema kaasmaalanna Alessandra Keller, kaotades võitjale ühe minuti ja 26 sekundiga. Pronksi sai valitsev maailmameister Jenny Rissveds, kes finišeeris kaks minutit ja neli sekundit hiljem.

Janika Lõiv lõpetas võistluse kümnendana (+6.23).

"Euroopa meistrivõistluste rada oli päris tehniline ja tegelikult arvasin, et see ei sobi mulle väga hästi. Olen sel aastal palju rohkem trenne maanteel teinud ja keha lihtsalt pole harjunud ülimalt tehniliste radadega," ütles Lõiv.

Lõiv märkis, et jõudis sõidu jooksul korduvalt 7.–9. kohal olnud ratturitele järele, kuid enda vead nurjasid võimaluse kõrgema koha eest heidelda.

"Eks see jääb kripeldama, aga tean, et füüsiliselt olen hetkel heas vormis. Viimasel kahel ringil oli juba tappev kuumus ja tempo langes natuke. Finišisse jõudsin lõpuks kümnendana. Olen enda üle päris uhke," lausus ta.

Kuni 23-aastaste naiste konkurentsis pälvis Šveits kolmikvõidu. Euroopa meistriks tuli Anina Hutter (1.17,08), talle järgnesid Fiona Schibler (+1.04) ja Elina Benoit (+1.20). Eesti ratturitest lõpetas Mairit Kaarjärv 32. ja Maribel Rannala 34. kohal.

"Enesetunne oli võrreldes lühirajasõiduga parem ja suutsin teha oma sõitu," ütles Kaarjärv. "Tehniliselt tundsin end kindlalt ja vigu ei teinud. Kuumus ei valmistanud seekord probleeme, sest meie sõidu ajal oli veidi jahedam ilm võrreldes eelnevate päevadega. Konkurents oli tugev ja arenguruumi on palju."

Kuni 23-aastaste meeste seas saavutas Matthias Mõttus 43. koha. Juunioride arvestuses lõpetas Mihkel Arro 72. ning Marten Konga 77. positsioonil.